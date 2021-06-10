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Текст:   Марина Трубилина 
18:44 10.06.2021

Росреестр опроверг информацию о плате за гаражную амнистию

Заявление руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова о том, что Росреестр будет взимать плату за регистрацию гаражей в рамках "гаражной амнистии", не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Росреестра.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

По закону о "гаражной амнистии" земельный участок под гаражом должен быть поставлен на кадастровый учет, поясняют в ведомстве. Для этого собственнику нужно провести кадастровые работы. Они проводятся кадастровым инженером, который является участником рынка и не имеет отношения к Росреестру. Оплата работ по договору подряда полагается именно кадастровому инженеру, никаких платежей в пользу государства закон не предполагает.
Росреестр создаст единую платформу для кадастровой оценки

Для сокращения финансовой нагрузки на граждан законом предусматривается, что за госрегистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним не нужно будет платить госпошлину, поскольку заявление в Росреестр будут подавать муниципалитеты от имени гражданина.

Учитывая социальную направленность закона, Росреестром совместно с регионами и профессиональным сообществом проработан вопрос субсидирования затрат на проведение кадастровых работ для "гаражной амнистии", чтобы максимально сократить затраты граждан, подчеркивают в Росреестре. Так, законом закреплено право региональных органов власти и муниципалитетов обеспечить выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении гаражей и земельных участков под ними. В таком случае затраты будет нести не владелец гаража, а регион.

Кроме того, регионы вправе устанавливать предельные максимальные цены таких кадастровых работ. Они уже установлены, например, в Адыгее, Коми, Мордовии, Владимирской и Смоленской областях, Ненецком АО и варьируются от 1000 до 5500 рублей.

Чтобы максимально распространить эту практику в России и снизить затраты граждан, Росреестр подготовил предложение в адрес глав регионов о необходимости принятия акта на региональном уровне, устанавливающего предельную стоимость кадастровых работ в отношении гаражей и земельных участков под ними.

Подразделения Росреестра совместно с региональными и муниципальными органами власти уже ведут подготовительную работу по реализации закона. Ведомством будет обеспечено консультирование граждан и экспертная поддержка по всем возникающим вопросам. Уже разработаны методические рекомендации для граждан, где пошагово расписана процедура оформления гаражей в упрощенном порядке, представлены образцы необходимых документов, разъясняется, на какие конкретно случаи распространяется закон.

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