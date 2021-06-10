Россия проводит масштабные учения в центральной части Тихого океана

В учениях в Тихом океане задействованы около 20 кораблей и столько же самолетов

В масштабный учениях, проводимых в акватории Тихого океана, задействованы около 20 надводных кораблей, кроме них в маневрах принимают участие подводные лодки и суда обеспечения, сообщили в министерстве обороны России. Среди участников учений - ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Эти корабли оснащены управляемым ракетным оружием. Кроме того, к учениям привлечены фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", а также суда материально-технического обеспечения.

Отмечается, что корабли, субмарины и суда совершили переход протяженностью 4 тысячи километров. Они прибыли в место маневров из пунктов базирования и районов несения дежурства.

"Военнослужащие произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач", - говорится в сообщении Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в дальней морской зоне центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота. В учении задействовано около 20 летательных аппаратов. В том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В ходе учений будут отработаны задачи по управлению группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне океанских коммуникаций. А также моряки потренируют взаимодействие оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника.

Общее руководство оперативным учением осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.