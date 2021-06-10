Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами

Новости

Вильфанд предупредил об аномальном тепле и риске лесных пожаров в СЗФО 00:42
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу 00:15
Производители яиц и торговые сети перейдут на новую систему закупок 00:01
Байден: Мы не стремимся к конфликту с Россией 09.06.2021
Портал госуслуг заполнит заявление за пользователя 09.06.2021
В Афганистане боевики убили десять специалистов по разминированию 09.06.2021
Власти Португалии отложили снятие ограничительных мер из-за роста инфекций 09.06.2021
В Сирии подорвался российский бронеавтомобиль, один военный погиб 09.06.2021
Путин и Байден пообщаются с журналистами после саммита в Женеве 09.06.2021
Сирия станет одной из тем саммита РФ и США в Женеве 09.06.2021
Байден обсудит "Северный поток-2" с Меркель на саммите G7 09.06.2021
Кудрин: России придется конвертировать около 40 млрд долларов из ФНБ 09.06.2021
Путин: Санкции США против "Северного потока-2" стали бессмысленными 09.06.2021
Стрельба произошла на базе ВВС США в Техасе 09.06.2021
Путин: Диалог Киева с Донбассом не моя прихоть, он прописан в Минских соглашениях 09.06.2021
УЕФА приостановил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны" 09.06.2021
Путин заявил, что подумает о написании статьи о русских на Украине 09.06.2021
Премьер Испании призвал разрешить привитым "Спутником V" въезд в Евросоюз 09.06.2021
Путин: Половина украинцев не хочет в НАТО - это умные люди 09.06.2021
Захарова оценила призыв Тихановской к санкциям против предприятий Беларуси 09.06.2021
В Вооруженных силах более 33,7 тысячи человек вылечили от коронавируса 09.06.2021
Путин заявил об отрицательном отношении к проекту о "коренных народах" Украины 09.06.2021
В Болгарии заподозрили НАТО в причастности к крушению истребителя 09.06.2021
Шойгу: Вакцинацию прошли 93 процента военнослужащих и членов их семей 09.06.2021
Роспотребнадзор усилит ковид-контроль в Москве 09.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Верховный суд напомнил о запрете ЧОПам обыскивать граждан
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
В "РГ" обсудят массовый скрининг новорожденных
10.06.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами

Текст: Евгений Гайва
Россия с 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, чартерные рейсы будут летать в Албанию.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Такое решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце мая. Из Москвы в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Порт-Луи (Маврикий), Касабланку (Марокко), Загреб (Хорватия) будет выполняться по два рейса в неделю, в Бейрут (Ливан), Люксембург (Люксембург) - по одному рейсу в неделю. Чартерные рейсы из Москвы в Тирану будут летать один раз в неделю.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Ростуризм и Росавиация напомнили о рисках полета на грузопассажирских рейсах

Россиянам с точки зрения пляжного отдыха из этого перечня стран больше всего известны Хорватия и Марокко. Въезд туристам в эти страны разрешен. Но пока будут летать только регулярные рейсы, потому цены на такие перелеты окажутся заметно выше стоимости чартерной перевозки, указывают эксперты. Потому массового турпотока в Хорватию и Марокко пока не будет.

С Албанией будет действовать чартерное авиасообщение. Страна готова принимать российских туристов без визы и ПЦР-тестов. Но в Албании не очень большой номерной фонд, потому это направление также не будет пользоваться большой популярностью.

Туристов также принимает Ливан, но это направление пока мало известно российским туристам.

Другие страны - Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий еще не принимают российских туристов, въезжать туда могут только отдельные категории граждан.

С 10 июня также увеличится число регулярных авиарейсов с Беларусью. Самолеты в Минск будут летать из Москвы до десяти раз в неделю. Также возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву.

Кроме того, с 10 июня увеличено количество авиарейсов с Грецией на два в неделю, и с Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном и Таджикистаном - на один рейс в неделю. С Египтом и Сербией количество рейсов увеличится до семи в неделю.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Испания открыла границы для вакцинированных туристов

Помимо тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение с 10 июня, международные рейсы ранее были возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Великобританию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Египет, Исландию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Мальту, Мексику, ОАЭ, Португалию, Сингапур, Сербию, Саудовскую Аравию, Сирию, Таджикистан, Турцию, Танзанию, Эфиопию, Южную Корею, Чехию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, а также на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин оценил угрозу для России в случае вступления Украины в НАТО
Глава ГИБДД выступил против снижения скорости в городах до 30 км в час
Коечный фонд для лечения COVID-19 в Москве будет расширен до конца недели
СК опубликовал видео с места убийства двух приставов в Сочи
Лавров: США утаивают важные факты по делу о крушении MH17
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет