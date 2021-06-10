Россия возобновила авиасообщение еще с восемью странами

Россия с 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, чартерные рейсы будут летать в Албанию.

Такое решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце мая. Из Москвы в Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия), Порт-Луи (Маврикий), Касабланку (Марокко), Загреб (Хорватия) будет выполняться по два рейса в неделю, в Бейрут (Ливан), Люксембург (Люксембург) - по одному рейсу в неделю. Чартерные рейсы из Москвы в Тирану будут летать один раз в неделю.

Россиянам с точки зрения пляжного отдыха из этого перечня стран больше всего известны Хорватия и Марокко. Въезд туристам в эти страны разрешен. Но пока будут летать только регулярные рейсы, потому цены на такие перелеты окажутся заметно выше стоимости чартерной перевозки, указывают эксперты. Потому массового турпотока в Хорватию и Марокко пока не будет.

С Албанией будет действовать чартерное авиасообщение. Страна готова принимать российских туристов без визы и ПЦР-тестов. Но в Албании не очень большой номерной фонд, потому это направление также не будет пользоваться большой популярностью.

Туристов также принимает Ливан, но это направление пока мало известно российским туристам.

Другие страны - Австрия, Венгрия, Люксембург и Маврикий еще не принимают российских туристов, въезжать туда могут только отдельные категории граждан.

С 10 июня также увеличится число регулярных авиарейсов с Беларусью. Самолеты в Минск будут летать из Москвы до десяти раз в неделю. Также возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву.

Кроме того, с 10 июня увеличено количество авиарейсов с Грецией на два в неделю, и с Азербайджаном, Арменией, Катаром, Узбекистаном и Таджикистаном - на один рейс в неделю. С Египтом и Сербией количество рейсов увеличится до семи в неделю.

Помимо тех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение с 10 июня, международные рейсы ранее были возобновлены в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Великобританию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Египет, Исландию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Мальту, Мексику, ОАЭ, Португалию, Сингапур, Сербию, Саудовскую Аравию, Сирию, Таджикистан, Турцию, Танзанию, Эфиопию, Южную Корею, Чехию, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, а также на Мальдивы, Кубу и Сейшелы.