Россиян предупредили о новой уловке телефонных мошенников

Телефонные мошенники начали обзванивать россиян с помощью роботов, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгению Лазареву.

Если жертва взяла трубку, голосовой "представитель банка" просит подтвердить перевод, сообщая о приостановке операций по карте. Другими причинами звонка могут стать перевыпуск карт или подача заявок на кредит.

"Если продолжить разговор с роботом-мошенником и ответить ему "нет", злоумышленники могут подключить к разговору "оператора" для уточнения подробностей", - уточнила Лазарева.

После этого "оператор" начинает уточнять, действительно ли клиент не осуществлял операций по счету, а при отрицательном ответе начинает угрожать уголовными статьями из-за "введения банка в заблуждение". Потом, как правило, мошенник начинает шантажировать жертву, требуя перевести деньги на другой счет, чтобы не "дать делу ход".