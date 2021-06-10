Российский Су-35 сопроводил над Тихим океаном самолет-разведчик США

Российский истребитель Су-35 обнаружил над акваторией Тихого океана стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США , который приближался к государственной границе РФ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

Воздушную цель, приближающуюся к госгранице, засекли российские средства контроля воздушного пространства. Для ее опознавания в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

Российские летчики идентифицировали цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Самолет-шпион был взят на сопровождение его над акваторией Тихого океана. После разворота RC-135 от российской границы Су-35 вернулся на аэродром базирования.