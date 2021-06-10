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10.06.2021 01:40
Рубрика: Общество

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Рост числа заболевших COVID-19 связан с активным общением
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 127(8478)
Уже пять дней суточная заболеваемость COVID-19 в стране превышает 10 тысяч человек, в Москве - снова более четырех тысяч, как в январе. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Поскольку локдаун власти обещают не вводить, и по домам люди прятаться не будут, альтернативы нет: инфекция будет распространяться, пока большинство не получит антитела - либо благодаря вакцинации, либо переболев.

"Рост числа заболевших среди тех, кто не вакцинировался, вполне естественен, поскольку летом люди становятся активней, они много ездят, общаются", - пояснил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В свою очередь замдиректора НИИ эпидемиологии Александр Горелов назвал еще одну очевидную причину: люди расслабились и почти перестали соблюдать меры безопасности.

Но ковид никуда не ушел, вирус по-прежнему среди нас. И, как отметил Горелов, в его распространении большую роль играют бессимптомные носители - люди думают, что здоровы, и ведут привычную жизнь и, в результате, заражают других.

Специалисты поясняют: эпидемия остановится, когда антитела получат 70-80 процентов населения. Для нашей страны это - около 100 миллионов человек. Переболело немногим более пяти миллионов. Прививку (обе дозы) за полгода после начала массовой вакцинации сделали 10 миллионов. Многие, конечно, переболели бессимптомно - но посчитать их довольно сложно. В итоге, получается, если и дальше будем болеть и прививаться такими же темпами, инфекция не отступит еще лет шесть.

В Москве усилят контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима

Это, конечно, очень примитивный расчет. На самом деле в этом уравнении много неизвестных: появляются новые штаммы, кто-то болеет повторно и иногда после прививки. Эпидемиологи объясняют: когда вакцинация затягивается, и часть населения привита, но большинство - нет, создаются условия для появления, "отбора" и дальнейшего распространения новых, более устойчивых разновидностей вируса.

"Сейчас очень важно быть настороже - распространение более заразных штаммов, замедление темпов вакцинации, ослабление мер защиты - все это, к сожалению, факторы, которые повышают риск распространения инфекции, - рассказал "Российской газете" заслуженный врач России, научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. - Тем более что у привившихся зимой уже может отчасти ослабеть иммунитет".

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что лучшего способа справиться с пандемией, чем вакцинация, эпидемиологи не знают. "Мир привьется. Тот, кто не привьется, тот, к сожалению, переболеет", - пояснила она.

А пока та же Москва уже объявила, что ужесточает контроль за масочно-перчаточным режимом. Значит, снова ограничения и штрафы. Может, все же проще пойти и сделать прививку?

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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