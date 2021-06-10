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10.06.2021 13:28
Рубрика: Власть

Сенатор: Надо дать право регионам ограничивать работу иностранных торговых сетей

Текст: Галина Мисливская

Замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов считает, что для защиты интересов отечественных производителей регионам можно дать право ограничивать работу иностранных торговых сетей.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Монополию сетей нужно останавливать, особенно зарубежных. Там много проблем: попасть на полку местным производителям со своей продукцией невозможно, либо за это требуют дополнительные средства", - сказал он РИА Новости. "Для зарубежных торговых сетей нужно вводить ограничения по количеству магазинов и по их площади", - считает сенатор. По его мнению, этот вопрос можно законодательно регулировать на уровне регионов.

Абрамов также предложил активнее развивать ярмарки, возрождать рынки, на смену которым пришли торговые центры. Он напомнил, что именно на рынках исторически сложились традиционные правила торговли. "Все эти инициативы нужно обсудить с экспертами, чтобы не возникало рисков для потребителя", - заключил сенатор.

Власть Позиция Экономика Товары и цены Законодательная власть Совет Федерации

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