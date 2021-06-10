Штрафы за невыполнение квот по госзакупкам могут заработать в 2022 году

Штрафы за необоснованное невыполнение установленных квот по госзакупкам могут быть введены ко второму кварталу следующего года, следует из отчета Минпромторга.

"Введение административной ответственности за необоснованное невыполнение минимальной доли закупок к II кварталу 2022 года", - говорится в документе.

В ведомстве также планируют ввести единую балльную систему подтверждения выпуска российской или локализованной продукции.

Обязательная минимальная доля закупок российских товаров действует в России с 2021 года. Механизм квотирования распространяется на радиоэлектронную и телекоммуникационную продукцию, музыкальные инструменты, медицинскую технику и медицинские товары (всего 107 позиций).