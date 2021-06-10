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10.06.2021 13:12
Рубрика: Происшествия

МЧС РФ переведено на усиленный режим работы в праздники

Текст: Тимофей Борисов

МЧС обеспечит безопасность при организации и проведении более пяти тысяч мероприятий на 3,7 тысячи объектах во всех регионах РФ в честь Дня России. Будет задействована группировка сил и средств РСЧС в составе почти 53 тысяч специалистов и более 20 тысяч единиц техники.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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МЧС России призывает граждан к соблюдению мер безопасности. В праздничные и выходные дни пожарная безопасность приобретает особую актуальность. При этом необходимо соблюдать ограничения, связанные с использованием открытого огня, а также правила безопасности при обращении с электроприборами. Их исправность и соблюдение правил эксплуатации - залог безопасности.

Ведомство рекомендует гражданам проявить повышенную ответственность в вопросах детской безопасности: не оставлять детей без присмотра, контролировать их времяпрепровождение, провести беседу с ребенком о правилах поведения в сложных ситуациях. Основные рекомендации по безопасности можно найти на официальном интернет-портале МЧС России в рубрике "Безопасность граждан".

В случае происшествия или чрезвычайной ситуации, а также если нужна помощь вам или окружающим, необходимо сообщить по телефону "01" или "101".

Происшествия ЧП Правительство МЧС

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