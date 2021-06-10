Составлен портрет осужденного за ДТП

Составлен портрет осужденного за повторное управление в нетрезвом виде или за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью или смерти. Это трудоспособный мужчина со средним профессиональным образованием, не имеющий постоянного источника дохода. Такие данные приведены в аналитическом обзоре правоприменительной деятельности, разработанном Научным центром безопасности дорожного движения МВД России.

Согласно этому документу "Гендерные различия в распределении осужденных за совершение преступлений против безопасности дорожного движения показывают, что наибольшее число (63 059 или 96,4%) приходится на мужчин. Число женщин составило 2 370 или 3,6%".

Что касается возраста, то за совершение ДТП с жертвами больше всего было осуждено граждан в возрасте от 18 до 24 лет. На 100 тысяч населения этой возрастной группы приходится в среднем 12 осужденных.

А за повторное управление в нетрезвом виде чаще всего судили граждан от 25 до 29 лет. На 100 тысяч населения таких оказалось 116 осужденных.

При этом эксперты обратили внимание на то, что на возрастную группу от 25 до 49 лет приходится наибольшая доля осужденных за повторное управление в нетрезвом виде, характеризующиеся полным осознанием общественной опасности своих действий, выражающихся в управлении транспортным средством с признаками опьянения, будучи подвергнутым наказанию за совершение подобного рода противоправных действий ранее.

Среди возрастных групп 14-24 года и 50 лет и старше преобладает доля осужденных за нарушение правил, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти.

Более половины (56%,или 36 664) осужденных за совершение преступлений против безопасности движения составили трудоспособные лица без постоянного источника дохода.

Основная часть осужденных имеет среднее профессиональное образование. Наименьшее количество осужденных за повторное вождение в пьяном виде среди граждан с высшим образованием.

Треть из осужденных за преступления против безопасности дорожного движения уже имели судимость. Причем три четверти из них - небольшой тяжести.