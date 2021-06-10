Новый телескоп поймал сотни загадочных сигналов из глубокого космоса

Недавно введенный в эксплуатацию большой радиотелескоп CHIME за первый же год своей работы зафиксировал более 500 таинственных сигналов, которые были идентифицированы как быстрые радиовсплески.

Краткий отчет о результатах первого года работы нового телескопа появился на сайте Массачусетского технологического института. Проведенные наблюдения можно назвать революционными, поскольку они способны существенно изменить представление астрономов о быстрых радиовсплесках FRB.

Эти сигналы представляют собой странные яркие вспышки света, регистрируемые в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Они вспыхивают в течение нескольких миллисекунд, а затем исчезают без следа. Первые такие сигналы были пойманы в 2007 году. До сих пор было известно почти о 140 FRB.

Однако новое исследование сразу увеличило количество известных радиовсплесков в четыре раза. Большой стационарный радиотелескоп CHIME, расположенный в Британской Колумбии (Канада), зафиксировал 535 новых быстрых радиовсплесков в течение первого года работы, с 2018 по 2019 год. Кстати, этот радиотелескоп был построен для канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода.

Новые наблюдения позволили выявить два типа таинственных сигналов: разовые и ретранслируемые. Это означает, что часть сигналов никогда не повторялись, а часть FRB повторяется с определенной периодичностью. На сегодня идентифицировано 18 источников повторяющихся FRB. Остальные сигналы были разовыми.

Кстати, "многоразовые" сигналы отличаются от разовых не только тем, что они повторяются. Их излучение представляет собой более сфокусированные радиочастоты, чем излучение одиночных FRB. Загадкой для ученых является и то, что каждый новый повторяющийся сигнал длится немного дольше своего предшественника.

Сообщается, что источники этих коротких и загадочных сигналов находились в различных частях Вселенной, в том числе в нашей собственной галактике и в галактиках, очень отдаленных от Земли. Их происхождение до сих пор неизвестно, а их структура - непредсказуема.

Ученые из коллаборации CHIME уже внесли данные о новых сигналах в первый каталог FRB. Этот каталог был презентован на этой неделе на заседании Американского астрономического общества. Новые наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что повторяющиеся и разовые сигналы имеют разную природу: они рождаются в результаты различных механизмов и излучаются различными астрофизическими источниками.