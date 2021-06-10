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10.06.2021 16:50
Рубрика: Общество

Новый телескоп поймал сотни загадочных сигналов из глубокого космоса

Текст: Денис Передельский
Фото: Massachusetts Institute of Technology Фото: Massachusetts Institute of Technology
Фото: Massachusetts Institute of Technology

Недавно введенный в эксплуатацию большой радиотелескоп CHIME за первый же год своей работы зафиксировал более 500 таинственных сигналов, которые были идентифицированы как быстрые радиовсплески.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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Краткий отчет о результатах первого года работы нового телескопа появился на сайте Массачусетского технологического института. Проведенные наблюдения можно назвать революционными, поскольку они способны существенно изменить представление астрономов о быстрых радиовсплесках FRB.

Эти сигналы представляют собой странные яркие вспышки света, регистрируемые в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Они вспыхивают в течение нескольких миллисекунд, а затем исчезают без следа. Первые такие сигналы были пойманы в 2007 году. До сих пор было известно почти о 140 FRB.

Однако новое исследование сразу увеличило количество известных радиовсплесков в четыре раза. Большой стационарный радиотелескоп CHIME, расположенный в Британской Колумбии (Канада), зафиксировал 535 новых быстрых радиовсплесков в течение первого года работы, с 2018 по 2019 год. Кстати, этот радиотелескоп был построен для канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода.

Новые наблюдения позволили выявить два типа таинственных сигналов: разовые и ретранслируемые. Это означает, что часть сигналов никогда не повторялись, а часть FRB повторяется с определенной периодичностью. На сегодня идентифицировано 18 источников повторяющихся FRB. Остальные сигналы были разовыми.

Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
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Кстати, "многоразовые" сигналы отличаются от разовых не только тем, что они повторяются. Их излучение представляет собой более сфокусированные радиочастоты, чем излучение одиночных FRB. Загадкой для ученых является и то, что каждый новый повторяющийся сигнал длится немного дольше своего предшественника.

Сообщается, что источники этих коротких и загадочных сигналов находились в различных частях Вселенной, в том числе в нашей собственной галактике и в галактиках, очень отдаленных от Земли. Их происхождение до сих пор неизвестно, а их структура - непредсказуема.

Ученые из коллаборации CHIME уже внесли данные о новых сигналах в первый каталог FRB. Этот каталог был презентован на этой неделе на заседании Американского астрономического общества. Новые наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что повторяющиеся и разовые сигналы имеют разную природу: они рождаются в результаты различных механизмов и излучаются различными астрофизическими источниками.

Общество Наука Общество Космос

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