Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом

Бывшая сотрудница украинского Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов выкрала из института флаконы со штаммами вируса опасного заболевания - ньюкаслской болезни птицы, чтобы затем их продать. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины.

Как сказано в заявлении офиса генпрокурора, "бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы".

Флаконы с вирусом были обнаружены у преступницы дома в холодильнике.

Также известно, что она пыталась скрыть следы преступления, для чего нарушала методику получения посевной культуры вирусов, занижая число образцов.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнице инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления.

Ньюкаслская болезнь птиц (псевдомума) легко передается среди домашней птицы и считается очень опасной. При ее выявлении обычно практикуют уничтожение всего поголовья птицы в хозяйстве, где выявлены случаи заболевания.