Спонсорам нежелательных НПО грозят пять лет тюрьмы

Российских спонсоров нежелательных неправительственных организаций (НПО) смогут лишать свободы на срок до пяти лет - такие поправки одобрены профильным комитетом Госдумы.

Ко второму чтению в ГД готовится законопроект об ужесточении наказания для участников таких организаций. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять его на заседании 15 июня. К рассмотрению в основном чтении одобрены ряд поправок.

Во-первых, в Уголовном кодексе может появиться отдельный вид наказания за финансирование иностранных НПО, нежелательных в России. За это может грозить от одного до пяти лет лишения свободы, следует из поправок.

Депутаты также уточнили, что уголовная ответственность будет вводиться за организацию или участие в деятельности иностранных и международных нежелательных НПО только на территории РФ, а не за рубежом.