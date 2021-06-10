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10.06.2021 06:17
Рубрика: Общество

Стоматолог назвала безопасные для зубной эмали сладости

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рогалики, конфеты, леденцы, пирожные, газировка и даже соки могут в детском возрасте разрушить зубную эмаль и привести к кариесу. Однако некоторые продукты могут быть полезны для зубов. К ним относятся качественный черный или молочный шоколад, пастила, зефир и фрукты.

Фото: iStock
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"Да, в последних есть фруктовые кислоты, которые разрушающе действуют на эмаль зубов - и все же твердые фрукты менее вредны, чем конфеты, булочки и соки. Во время еды они механически очищают зубы. Обильное выделение слюны снижает активность вредных бактерий, тем самым защищая от развития кариеса", - сообщила aif.ru кандидат медицинских наук, стоматолог-ортодонт Нана Гезалова.

Кроме того, кондитерская промышленность выпускает леденцы с ксилитолом. Это вещество угнетает вредные микроорганизмы в ротовой полости, снижает кислотность и способствует восстановлению зубной эмали.

Однако во всем следует знать меру и увлекаться такими конфетами тоже не стоит. Лучше всего соблюдать гигиену - чистить зубы после еды и регулярно посещать стоматолога.

Кстати

Эмаль зубов - самая твердая минерализованная ткань человеческого организма. Она способна выдерживать более 70 килограммов на один квадратный сантиметр.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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