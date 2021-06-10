Суд оштрафовал Telegram на 10 млн, а Facebook - на 17 млн рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района рассмотрел сегодня 4 административных протокола в отношении мессенджера Telegram.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Таганского района, судья признал Telegram виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ - за не удаление запрещенной информации. По двум протоколам назначен штраф по 2 млн рублей и еще по двум по три миллиона рублей. Таким образом, общая сумма штрафа для мессенджера составила 10 млн рублей.

Также суд рассмотрел сегодня 4 административных протокола в отношении Facebook по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП. Американской соцсети назначены два штрафа по 5 миллионов рублей, а также в 3 и 4 миллиона. Таким образом, сумма штрафа составила 17 млн рублей.