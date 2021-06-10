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Рубрика: Происшествия

Ликвидировать немедленно

Мосгорсуд признал экстремистскими фонды, подконтрольные Навальному
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Два подконтрольных ранее осужденному блогеру Алексею Навальному фонда ликвидированы. Такое решение в среду поздно вечером (заседание длилось почти 12 часов) принял Мосгорсуд. Суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора Москвы к некоммерческим организациям "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан" (обе организации - сокращенно "ФБК" и "ФЗПГ" - ранее внесены в реестр НКО-иноагентов) о признании указанных структур экстремистскими.

Согласно тому же решению, деятельность общественного движения "штабы Навального" запрещена. "Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности указанных организаций", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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Впрочем, это не значит, что решение не может быть оспорено, - на это стороне защиты дается месяц. Также суд постановил обратить имущество ФБК, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, в собственность РФ. Прокуратура просила признать "фонды Навального" экстремистскими, выяснив, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в России". При этом фактической целью их деятельности, по данным надзорного ведомства, являлось "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной" революции".

В представленных суду материалах, заверили в прокуратуре, содержались "исчерпывающие доказательства экстремистской деятельности указанных структур". Кроме того, установлено, что названные организации "дестабилизируют общественно-политическую обстановку в РФ, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, а также путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность".

"На политическом ландшафте ФБК просто не существует, с учетом того, что это подпольная, а теперь и экстремистская организация, которая ставит своей целью разложение России", - отмечает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Любой здравомыслящий человек понимает, что деятельность ФБК и конкретно Навального была экстремистской. Ведь экстремизм - это крайние взгляды и, соответственно, попытка захватить власть, устроить госпереворот и прочее. А Навальный направленность своей деятельности на свержение власти даже не скрывал", - цитирует РИА Новости зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александра Холодова.

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