Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов

В российские регионы направлено письмо, подготовленное Минфином, Минстроем и ФАС, в котором говорится, что цены госконтрактов могут быть пересмотрены из-за существенного подорожания материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

Ранее стало известно, что цены на стройматериалы в мае текущего года выросли на 4,99% по сравнению с апрелем, и более чем на 16% по сравнению с апрелем прошлого года.

В письме, которое есть в распоряжении ТАСС, сказано, что, если из-за существенного изменения стоимости строительных ресурсов сильно растет общая стоимость строительства, "заказчики вправе по соглашению сторон изменить существенные условия контракта".

Как пояснили в пресс-службе Минстроя, к ключевым факторам роста цен можно отнести ограничительные меры из-за пандемии, общемировую конъюнктуру, повышенный спрос и сезонный фактор.