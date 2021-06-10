Новости

В США ожидают возвращения посла в Москву в ближайшие недели 23:38
Индийский штамм составил 91 процент заражений в Британии 23:12
Вирус COVID-19 может вызывать диабет 23:10
Видео с путешествующими слонами в Китае бьет рекорды просмотров 23:02
Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов 23:01
Республиканцы призвали Байдена уволить советника по COVID, доктора Фаучи 22:45
Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон 22:41
Опрос: больше половины украинцев не одобряют политику властей 22:24
Число жертв ракетного обстрела Мариба в Йемене выросло до восьми человек 22:20
Определилась соперница Павлюченковой по финалу "Ролан Гаррос" 22:12
Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев 21:56
Мурашко объяснил, почему в регионах РФ разная ситуация по коронавирусу 21:26
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, выиграв всухую серию у УНИКСа 21:08
Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID 20:41
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 20:33
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 20:22
Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 20:20
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 20:13
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 23:01
Рубрика: Экономика

Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов

Текст: Евгения Думанская

В российские регионы направлено письмо, подготовленное Минфином, Минстроем и ФАС, в котором говорится, что цены госконтрактов могут быть пересмотрены из-за существенного подорожания материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Запуски новых проектов строительства жилья выросли в 64 регионах

Ранее стало известно, что цены на стройматериалы в мае текущего года выросли на 4,99% по сравнению с апрелем, и более чем на 16% по сравнению с апрелем прошлого года.

В письме, которое есть в распоряжении ТАСС, сказано, что, если из-за существенного изменения стоимости строительных ресурсов сильно растет общая стоимость строительства, "заказчики вправе по соглашению сторон изменить существенные условия контракта".

Как пояснили в пресс-службе Минстроя, к ключевым факторам роста цен можно отнести ограничительные меры из-за пандемии, общемировую конъюнктуру, повышенный спрос и сезонный фактор.

Экономика Товары и цены Правительство Минстрой Правительство Минфин Правительство ФАС

Главное сегодня

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока-2"
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет