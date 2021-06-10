Тимофей Баженов: Российский туризм нуждается в государственной поддержке

Новости

В США ожидают возвращения посла в Москву в ближайшие недели 23:38
Индийский штамм составил 91 процент заражений в Британии 23:12
Вирус COVID-19 может вызывать диабет 23:10
Видео с путешествующими слонами в Китае бьет рекорды просмотров 23:02
Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов 23:01
Республиканцы призвали Байдена уволить советника по COVID, доктора Фаучи 22:45
Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон 22:41
Опрос: больше половины украинцев не одобряют политику властей 22:24
Число жертв ракетного обстрела Мариба в Йемене выросло до восьми человек 22:20
Определилась соперница Павлюченковой по финалу "Ролан Гаррос" 22:12
Эксперт назвал стоимость вакцинных туров в РФ для иностранцев 21:56
Мурашко объяснил, почему в регионах РФ разная ситуация по коронавирусу 21:26
ЦСКА стал чемпионом Единой лиги, выиграв всухую серию у УНИКСа 21:08
Вирус изменил лицо: Проценко заявил о сложностях лечения больных COVID 20:41
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше" 20:33
За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:32
Сотрудница украинской биолаборатории выкрала флаконы с опасным вирусом 20:22
Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма 20:20
Йеменский город Мариб подвергся обстрелу баллистическими ракетами 20:13
В Москве насильник совершил нападение на трех женщин в лесу 19:50
Чиновника Минобрнауки Михаила Шерстобитова арестовали за взятку 19:50
В Петербурге ограничат число посетителей зрелищных мероприятий 19:49
Два мощных взрыва прогремели в йеменском городе Мариб 19:35
Власти Москвы перенесли работы на Тверской из-за непогоды 19:29
Бензин подорожал в 67 регионах 19:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
10.06.2021 22:33
Рубрика: Экономика

Тимофей Баженов: Российский туризм нуждается в государственной поддержке

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Максим Манюров Фото: Максим Манюров
Фото: Максим Манюров

Известный тележурналист Тимофей Баженов поддержал инициативу вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой, которая предложила главе Ростуризма заморозить стоимость размещения в отелях.

Фото: Максим Манюров
Тимофей Баженов: Образовательные ссуды нужно сделать беспроцентными

Заморозить цены на отели предложено в туристических регионах: в Краснодарском крае, Крыму, на Алтае, на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, озере Байкал, в Карелии, в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Баженова, пандемия сильно повлияла на развитие российского туризма. С одной стороны, из-за закрытия основных выездных направлений, внутренний туризм стал основным видом отдыха для россиян. А с другой стороны, владельцы отелей стали сильно завышать стоимость на размещение отдыхающих. В связи с этим курорты для многих россиян стали просто недоступны. В итоге поток туристов всё ещё не достиг уровня хотя бы 2019 года. Для сравнения, внутренних туристов в России по итогам 2020 года стало меньше на 35-40% в сравнении с результатом предыдущего года.

Елены Сутормина в письме главе Ростуризма отметила, что в июле по сравнению с июнем на 20% сокращается количество дешёвых вариантов размещения. При этом на 40% увеличивается количество предложений в средней (от 4,5 тыс. руб. до 9 тыс. руб. за ночь) и высокой (свыше 18 тыс. руб. за ночь) ценовых категориях. Судя по тенденции к августу рост цен может достигнуть 30-40%.

Фото: Максим Манюров
Тимофей Баженов призвал политиков и артистов проводить лекции о войне в школах

"Ситуация требует вмешательства государства в регулирование стоимости на проживание. Роль государства в данной ситуации должна определяться взвешенным датированием услуг наряду с экономическими мерами, препятствующими росту цен", - сказал Баженов.

Поддержка российского туризма продолжает инициативы Тимофея Баженова о принятии закона о социальной поддержке граждан в случае пандемии и кризисов. В нашей стране множество людей, переболевших COVID-19, нуждаются в отдыхе и восстановлении. Регуляция стоимости на отели поможет сделать доступным реабилитацию для большинства россиян.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Завершено строительство морской части первой нитки "Северного потока-2"
АТОР попросила оперштаб открыть массовые зарубежные направления
Песков о решении УЕФА по Украине: Спорт должен быть без политики
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Что на самом деле мешает экономике РФ
Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет