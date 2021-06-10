Тимофей Баженов: Российский туризм нуждается в государственной поддержке

Известный тележурналист Тимофей Баженов поддержал инициативу вице-президента Российского фонда мира Елены Суторминой, которая предложила главе Ростуризма заморозить стоимость размещения в отелях.

Заморозить цены на отели предложено в туристических регионах: в Краснодарском крае, Крыму, на Алтае, на Северном Кавказе, Дальнем Востоке, озере Байкал, в Карелии, в Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге.

По словам Баженова, пандемия сильно повлияла на развитие российского туризма. С одной стороны, из-за закрытия основных выездных направлений, внутренний туризм стал основным видом отдыха для россиян. А с другой стороны, владельцы отелей стали сильно завышать стоимость на размещение отдыхающих. В связи с этим курорты для многих россиян стали просто недоступны. В итоге поток туристов всё ещё не достиг уровня хотя бы 2019 года. Для сравнения, внутренних туристов в России по итогам 2020 года стало меньше на 35-40% в сравнении с результатом предыдущего года.

Елены Сутормина в письме главе Ростуризма отметила, что в июле по сравнению с июнем на 20% сокращается количество дешёвых вариантов размещения. При этом на 40% увеличивается количество предложений в средней (от 4,5 тыс. руб. до 9 тыс. руб. за ночь) и высокой (свыше 18 тыс. руб. за ночь) ценовых категориях. Судя по тенденции к августу рост цен может достигнуть 30-40%.

"Ситуация требует вмешательства государства в регулирование стоимости на проживание. Роль государства в данной ситуации должна определяться взвешенным датированием услуг наряду с экономическими мерами, препятствующими росту цен", - сказал Баженов.

Поддержка российского туризма продолжает инициативы Тимофея Баженова о принятии закона о социальной поддержке граждан в случае пандемии и кризисов. В нашей стране множество людей, переболевших COVID-19, нуждаются в отдыхе и восстановлении. Регуляция стоимости на отели поможет сделать доступным реабилитацию для большинства россиян.