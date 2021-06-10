Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни. Выражая соболезнования ее родным и близким, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил ее профессионализм, проявленный в ходе работы в ГД.

"Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке", - заявил Володин, которого цитирует думская пресс-служба.

Он напомнил, что Лариса Шойгу с 2007 года была депутатом Госдумы. По словам спикера, она профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. "Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы", - добавил Володин.

Глава думских единороссов Сергей Неверов, выражая соболезнования, также отметил, что его коллега по фракции "была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе".

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она занимала пост зампреда комитета по контролю и регламенту.