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10.06.2021 14:22
Рубрика: Общество

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

Текст: Татьяна Замахина
Лариса Шойгу. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Лариса Шойгу. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Лариса Шойгу. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу скончалась на 69-м году жизни. Выражая соболезнования ее родным и близким, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил ее профессионализм, проявленный в ходе работы в ГД.

"Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке", - заявил Володин, которого цитирует думская пресс-служба.

Он напомнил, что Лариса Шойгу с 2007 года была депутатом Госдумы. По словам спикера, она профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. "Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы", - добавил Володин.

Глава думских единороссов Сергей Неверов, выражая соболезнования, также отметил, что его коллега по фракции "была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе".

Лариса Шойгу родилась 21 января 1953 года. В Госдуме она занимала пост зампреда комитета по контролю и регламенту.

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