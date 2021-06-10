В Гонконге объявили лотерею для поощрения темпов вакцинации

Призы на общую сумму свыше 14 миллионов долларов США разыграют в Гонконге в ходе серии лотерей, призванных поощрить вакцинацию населения от коронавируса. Об этом пишет газета The South China Morning Post.

По данным издания, полностью привитые граждане имеют шанс стать обладателями квартиры, автомобиля Tesla, часов Rolex и золотых слитков. Спонсорами и инициаторами розыгрышей дорогостоящих призов выступили представители крупного бизнеса в мегаполисе.

Вакцинированным участникам лотереи также обещаны iPhone, бесплатные авиабилеты, путешествия на круизных лайнерах, проживание в отелях, различные скидочные купоны, пишет ТАСС. Правительство Гонконга озабочено низкими темпами иммунизации населения, особенно среди молодежи. С конца февраля в мегаполисе с населением в семь с половиной миллионов человек было распределено 2,7 миллиона доз вакцин.