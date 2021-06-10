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10.06.2021 05:47
Рубрика: В мире

В Индии 11 человек погибли при обрушении четырехэтажного здания

Не менее 11 человек погибли в результате обрушения четырехэтажного здания в индийском городе Мумбаи. Еще семь человек получили серьезные травмы.

Фото: YONHAP / AFP
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ЧП произошло в среду вечером, сообщает ТАСС, ссылаясь на журнал India Today. По его данным, в момент обрушения в доме находилось большое количество людей, в том числе дети.

Спасателям удалось обнаружить под обломками 15 человек. Расчистка завалов продолжается.

Как сообщил представитель местных властей, причиной обрушения здания могли стать проливные дожди.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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