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10.06.2021 10:02
Рубрика: В мире

В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

Текст: Константин Волков
В Индии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 6148 человек, это наибольшее количество за время пандемии. Об этом заявил 10 июня минздрав Индии. При этом число случаев в стране идет на спад - с 7 июня в сутки выявляют менее 100 тысяч заболевших.

Всего же по этой причине в стране умерли более 359 тысяч человек. Общее количество инфицированных коронавирусом составило 29,1 миллиона человек, из них 27,6 миллиона выздоровели.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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При этом резкий скачок смертности объясняется статистическими причинами, пишет издание The Indian Express. Штат Бихар неожиданно заявил о 3951 смерти от коронавируса, не учтенной ранее. При этом неясно, когда именно скончались эти люди, возможно, еще в прошлом году, но цифры были добавлены в статистику за истекшие сутки.

Издание также отмечает, что подобные странности учета летальных исходов периодически бывают и в других штатах, например, в Махараштре, где в конце каждого месяца проводят дополнительный учет, из-за чего число умерших резко возрастает.

В целом же, отмечает издание, ситуация с коронавирусом в стране улучшается.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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