В Индии зафиксировали новый антирекорд по числу смертей от COVID-19

В Индии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 6148 человек, это наибольшее количество за время пандемии. Об этом заявил 10 июня минздрав Индии. При этом число случаев в стране идет на спад - с 7 июня в сутки выявляют менее 100 тысяч заболевших.

Всего же по этой причине в стране умерли более 359 тысяч человек. Общее количество инфицированных коронавирусом составило 29,1 миллиона человек, из них 27,6 миллиона выздоровели.

При этом резкий скачок смертности объясняется статистическими причинами, пишет издание The Indian Express. Штат Бихар неожиданно заявил о 3951 смерти от коронавируса, не учтенной ранее. При этом неясно, когда именно скончались эти люди, возможно, еще в прошлом году, но цифры были добавлены в статистику за истекшие сутки.

Издание также отмечает, что подобные странности учета летальных исходов периодически бывают и в других штатах, например, в Махараштре, где в конце каждого месяца проводят дополнительный учет, из-за чего число умерших резко возрастает.

В целом же, отмечает издание, ситуация с коронавирусом в стране улучшается.