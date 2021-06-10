В Историческом музее наградят лучших участников "Диктанта Победы"

Участники "Диктанта Победы" почувствовали свою сопричастность к истории своей страны, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, подводя итоги акции, которая прошла 29 апреля в 85 странах мира.

"За последние годы участие в диктанте стало и доброй традицией, и даже потребностью для сотен тысяч наших граждан", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году вопросы диктанта были посвящены истории начала Великой Отечественной войны. Акция объединила полтора миллиона человек. 800 тысяч смогли написать тест в очном формате на 16,5 тысячи площадках. В том числе на Эльбрусе, в биосферном заповеднике "Командорский" на Камчатке, на крейсере "Аврора", в заповедниках Хакасии, Красноярского и Краснодарского краев. Центральная площадка по традиции расположилась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Очно диктант писали в 30 странах мира, среди них - Армения, Афганистан, Вьетнам, Израиль, Португалия, Румыния, Сербия, Польша и Турция.

"Участники диктанта показали очень хорошие результаты, в целом продемонстрирован высокий уровень знаний: более 6 тысяч человек смогли успешно выполнить задания. Члены жюри выразили желание поощрить тех, кто сумел дать правильные ответы в максимально короткий промежуток времени. Эти люди будут отмечены призами, а на следующий год смогут стать зрителями Парада Победы на Красной площади. Церемония награждения запланирована на 24 июня, она пройдет в Государственном историческом музее", - сообщил Нарышкин.

Речь идет о 20 победителях "Диктанта-2021", которые дали правильные ответы на все 25 вопросов теста за минимальное время - 10 минут. Самому молодому 16 лет, а самому взрослому - 66 лет, рассказал глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. "Интересно, что 20 победителей представляют 20 регионов России, - сообщил он. - Социальные статусы их самые разные: учитель начальных классов - Липецкая область, военнослужащий, моряк из Калининградской области, в Брянской области преподаватель техникума". Хинштейн отметил, что "Диктант Победы" - абсолютно честный экзамен. "Проверяющие не знают, кто перед ними: губернатор, командующий округом или школьник из 10-го класса", - заявил депутат.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева, диктант - "одна из самых объективных процедур", в которой применяются технологии ЕГЭ. К слову, тест написали в 344 вузах страны, 10 тысяч работников образовательных учреждений приняли участие в его организации.