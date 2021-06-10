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10.06.2021 04:37
Рубрика: В мире

В Южной Корее при обрушении здания на автобус пострадали 17 человек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южнокорейские спасатели ищут выживших под обломками рухнувшего здания в Кванджу, 9 июня 2021 г. Фото: YONHAP / AFP Южнокорейские спасатели ищут выживших под обломками рухнувшего здания в Кванджу, 9 июня 2021 г. Фото: YONHAP / AFP
Южнокорейские спасатели ищут выживших под обломками рухнувшего здания в Кванджу, 9 июня 2021 г. Фото: YONHAP / AFP

Девять человек погибли и еще восемь получили серьезные ранения в результате обрушения здания на пассажирский автобус в южнокорейском городе Кванчжу, что в 320 км на юго-западе от Сеула. Как сообщили местные СМИ, трагедия произошла в среду около четырех часов дня в квартале Хактон административного округа Тонгу.

Фото: youtube.com
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Рейсовый автобус затормозил на остановке, чтобы высадить пассажиров, когда на него обрушилось расположенное в непосредственной близости пятиэтажное здание. Крупные бетонные блоки раздавили автобус, в котором на момент происшествия находились 17 человек. Вызванные прохожими спасатели смогли извлечь из-под обломков живыми восемь человек, у которых констатированы ранения различной степени тяжести. Еще девять человек погибли.

Как стало известно, в обрушившемся здании шли работы по демонтажу строения, но велись они на самом верхнем этаже, где работали сразу несколько бульдозеров и экскаваторов. По словам рабочих, которые управляли машинами, накануне разрушения здания они почувствовали странную вибрацию и звуки, в связи с чем прекратили работы, спустились на первый этаж и покинули здание. Однако, как только они вышли, строение обрушилось, придавив автобус. За ним следовали два автомобиля, которые чудом избежали трагической участи.

Всю ночь на месте происшествия работали спасатели, но под завалами больше никого обнаружено не было. В Кванчжу прибыл министр общественной безопасности и посетил район трагедии. Там был и представитель строительного подразделения концерна "Хендэ", которое вело работы по демонтажу. Он выразил соболезнования родным и близким пострадавших.

До сих пор неясно, что именно стало причиной внезапного обрушения строения. В момент трагедии начальник проекта находился поблизости и контролировал процесс работ. Демонтаж шел на самом верхнем этаже, сносились только внутренние перегородки. Некоторые высказывают предположение, что, возможно, по неосторожности строители начали сносить и несущие стены, но так как все делалось только на самом верху, вряд ли это могло спровоцировать крушение всего здания.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин дал указание провести самым тщательным образом расследование причин трагедии и проработать вопрос о компенсациях семьям погибших и раненых.

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