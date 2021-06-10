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Рубрика: Экономика

В Минпромторге рассказали о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Соглашения о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло не планируется продлевать, рассказал в интервью "РГ" статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Он напомнил, что соглашение по сахару уже истекло с июня. Но торговые сети и производители, которые участвовали в нем, продолжают и дальше соблюдать эти договоренности. Кроме того, на цену окажет давление "товарная интервенция" - на российский рынок допущено 350 тыс. тонн импортного сахара.

По подсолнечному маслу соглашение действует до 1 октября 2021 года. По словам замминистра, оно выполняется не только крупными производителями и федеральными торговыми сетями.

"Но тиражировать практику заключения соглашений на другие товары не стоит. Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций. Наша задача была и есть не только сдерживать цены, но и предотвратить дефицит социально значимых товаров на рынке", - пояснил Евтухов.

По его мнению, вместо соглашений лучше использовать рыночные методы и "своевременно проводить работу по отдельным группам товаров". Можно использовать приемы таможенно-тарифной политики, предоставлять господдержку производителям сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а по ряду товаров можно применить товарные интервенции. Это позволит насытить рынок и цены в случае их существенных колебаний, сказал Евтухов.

Полную версию интервью Виктора Евтухова читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

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