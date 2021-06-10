В Минске ожидают поступление 180 тысяч доз второго компонента вакцины

Российские эксперты завершают контроль качества антивирусной вакцины, произведенной в Беларуси. После одобрения 180 тысяч доз второго компонента до конца текущей недели должны поступить в гражданский оборот, подтвердили 10 июня в Минздраве республики.

В отраслевом министерстве БЕЛТА пояснили, что в стране "более 656 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 358 тысяч прошли полный курс вакцинации".

Однако с учетом возникшей накануне ситуации с отсутствием препарата в ряде поликлиник белорусской столицы, будет оперативно перераспределен ее второй компонент, отметили в Минздраве, уточнив, что до конца недели в республике осталось в наличии более 150 тысяч доз первого компонента и более 30 тысяч доз второго. При этом они дали понять, что срок проведения этапов вакцинации напрямую зависит от времени поступления вакцины, произведенной на мощностях РУП "Белмедпрепараты", после прохождения процедуры проверки ее качества.

В настоящее время, констатируют обозреватели, в стране проходят первый и второй этапы вакцинации. Прививки, по данным медицинских учреждений, получили практически все, кто подал заявки, включая работников здравоохранения, специалистов социальной сферы и сферы образования, а также те граждане, у которых наиболее высокий риск заражения COVID-19 в силу их профессиональной деятельности и других обстоятельств.

Кроме того, сообщает БЕЛТА, в стране вакцинируются те, кто имеет высокий риск тяжелого течения COVID-19: люди в возрасте 60 лет и старше, лица с хроническими заболеваниями. Кстати, специалисты уточняют, что интервал между введением первого и второго компонента российской вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") может составить от 21 до 90 дней.