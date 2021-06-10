В Минстрое занялись городскими агломерациями

Почти 40 регионов в этом году строят жилье активнее, чем в среднем по стране. Об этом рассказал на заседании президиума правкомиссии по региональному развитию вице-премьер Марат Хуснуллин.

На заседании обсуждалась реализация нацпроекта "Жилье и городская среда". На 1 июня динамика ввода жилья по сравнению с тем же периодом прошлого года выше на 23,6%, на 27,4 млн кв.м, отметил Хуснуллин. "39 регионов находятся в зеленой зоне, то есть идут с опережением выше, чем в среднем по стране", - добавил он.

"В Минстрое уделяют особое внимание развитию городских агломераций, которые являются главными точками роста в регионах", - рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Уже проведен анализ основных показателей социально-экономического развития городов с населением свыше 500 тысяч жителей, факторов, влияющих на динамику спроса и изменение предложения, сформирован сводный рейтинг городов по потенциалу жилищного строительства, отметил Файзуллин.

Запланирован ввод в эксплуатацию в нынешнем году 4,54 млн кв.м жилья по программе "Стимул". Сейчас введено 25,8% от плана - 1,17 млн кв. м. Из аварийного жилья переселено чуть более 59 тысяч человек (55% от плана на год), расселено 1,03 млн кв.м (53% от годового показателя). В Сахалинской области и Карачаево-Черкессии уже расселили все аварийные дома, запланированные на этот год.

Сейчас Минстрой разрабатывает порядок отбора инфраструктурных проектов для финансирования за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Предлагается исходить из оценки комплексного социально-экономического эффекта и соответствия проектов стратегическим документам развития регионов, исключив применение подходов, свойственных оценке коммерческих проектов.

"Ожидаем, что правила отбора будут приняты сразу же после подписания президентом поправок в Бюджетный кодекс. Инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться на строительство объектов транспортной, инженерной, коммунальной, социальной, туристической инфраструктур, объектов инфраструктуры технопарков и в сфере жилищного строительства, а также в целях инвестиций в общественный транспорт", - сказал Хуснуллин.