В Москве выберут самую красивую сотрудницу ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний заканчивает электронное голосование на конкурсе "Мисс УИС 2021". УИС - это уголовно-исполнительная система. Любой пользователь Сети может проголосовать за одну из финалисток конкурса - ту, что заставит его волноваться больше всего.

Женщины попадают на службу в тюрьму разными путями. У кого-то это семейная традиция. Кто-то с детства мечтал носить погоны. А у кого-то просто так сложилась судьба. Но красивая женщина красива в любой форме. Все-таки истинные друзья девушек - это звездочки на погонах.

Заключительный этап Шестого всероссийского конкурса "Мисс УИС" пройдет 11 июня в Москве. В нем примут участие 12 женщин - сотрудников УИС, те, кто смогли пройти нелегкий отбор из 86 участниц конкурса, представляющих территориальные органы ФСИН России.

"В конкурсной программе участницы представят четыре выступления: рассказ о крае "Краса России", видеоролик "Реклама профессии", "оживление" музейного экспоната в конкурсе "Ночь в музее" и танцевальный номер, - рассказывают в Федеральной службы исполнения наказаний. - В период с 7 по 11 июня на официальном сайте ФСИН России будет проходить голосование по определению победительницы в номинации "Мисс интернет-голосование".

Но независимо от того, кто победит, проигравших не будет - прекрасны все.