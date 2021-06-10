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10.06.2021 10:42
Рубрика: Культура

В прокат выходит детектив о российских ученых-полярниках "Архипелаг"

Текст: Светлана Мазурова
С 10 июня в прокате - новый художественный фильм "Архипелаг". Режиссер Михаил Малахов-младший рассказал о том, чем его привлекла история о российских ученых-полярниках, совершивших научный подвиг.
Фото: Киностудия "Лендок" Фото: Киностудия "Лендок"
Фото: Киностудия "Лендок"

На рубеже XIX и XX веков на архипелаг Шпицберген отправляется российско-шведская экспедиция. Цель ученых - установить реальную форму нашей планеты. На протяжении 300 лет никому не удавалось решить эту амбициозную задачу. Российскую экспедицию возглавил молодой ученый Александр Васильев. Он и стал главным героем фильма "Архипелаг". Персонаж не вымышленный: Васильев - российский и советский астроном и геодезист, работал в Пулковской обсерватории.

Фото: Из личного архива Игоря Масленникова
В Петербурге снимают фильм к 90-летию режиссера Игоря Масленникова

"Фильму предшествовали экспедиции: в 2014-2016 годах представители Русского географического общества обследовали все 42 сигнала триангуляционной геодезической сети, которые устанавливали ученые на архипелаге Шпицберген, - рассказывает режиссер. - Три года длился проект. Ходили по ледникам, встречались с белыми медведями, иногда замерзали, но задачу выполнили - все сигналы увидели, задокументировали. Арктика прекрасна, когда находишься там, чувствуешь себя единым со всем миром, как будто прикоснулся к чему-то девственному. Тогда же родилась идея снять художественный фильм об этой истории. Но сначала появился документальный - "Полярный меридиан". Он был показан на различных фестивалях, а также на телеканалах".

В 2017 году началась работа на студии документальных фильмов "Лендок" в Петербурге с Алексеем Тельновым (генеральный директор студии, продюсер, режиссер). И спустя три года фильм наконец появится на экранах кинотеатров. Над сценарием работали Светлана Саликова, Михаил Малахов-младший, Алексей Тельнов. В работе использовали дневники ученых.

"Самое поразительное свидетельство пребывания и работы Васильева на Шпицбергене - когда обнаружили один из сигналов, самый труднодоступный в сети, который связывал ее южную и северную части. Он находится на горе Чернышева, на высоте почти 1200 метров. Стоит исполин, рядом - два термометра и записка Васильева. Можно увидеть максимальную и минимальную температуру. Живое доказательство того, что человек здесь трудился. Это восхитило и вдохновило на съемки", - говорит Михаил Малахов-младший.

Фильм снимали в Ленинградской области, на Финском заливе. Небольшой группой удалось посетить и Шпицберген, полярный архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане.

"Моя героиня - французская журналистка, попала в лагерь к ученым, поскольку интересовалась наукой, - рассказывает актриса Марина Петренко. - Восхищаясь этими людьми, Лилиан в то же время занимается своим расследованием: шведский инженер Саломон Андре (естествоиспытатель, аэронавт, исследователь Арктики) полетел на воздушном шаре к Северному полюсу, и в том месте, где он разбился, должен быть его дневник, а также редкий бриллиант, который он взял с собой. Но все это исчезло. Кто забрал?"

Актриса признается, что когда согласилась на этот проект, не думала, что будет так сложно.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля "Виват кино России!"
Александр Прошкин представил новый фильм на кинофестивале в Петербурге

"Я человек южный, родилась в Симферополе, привыкла к мягким климатическим условиям, а тут меня поставили на льдину. Это, надо сказать, испытание. Было очень холодно. Снимали на Финском заливе, начало марта, постоянно дул ветер, шел снег. Смена длилась 12 часов. Было непросто, но мы справились", - сказала она.

В фильме также играют Андрей Мерзликин, Дмитрий Паламарчук, Алексей Шевченков и другие.

"Я давно мечтала поработать с Андреем Мерзликиным. Хотелось, чтобы сцен с ним было больше, он один из тех актеров, которые честно делают свою работу, и большое удовольствие - работать с профессионалом. Еще Алексей Шевченков, было интересно наблюдать за его работой, за тем, как он готовится к съемке. Женя Лямин - прекрасный актер, молодой. Он постоянно ходил на площадке с блокнотом, записывал - сейчас не многие так делают. И, конечно, главный герой - Дмитрий Паламарчук", - делится Марина Петренко.

По словам Михаила Малахова, получился исторический детектив. При этом фильм не биографический - присутствует и художественный вымысел. Герои, например, как реальные (Васильев), так и вымышленные (персонаж Марины Петренко). История про бриллиант тоже сочинена.

Картина была представлена в апреле на Московском международном кинофестивале. В мае победила в номинации "Лучший полнометражный фильм" на кинофестивале "От всей души" в Ульяновске.

Справка "РГ"

Михаил Малахов-младший родился в Рязани. Сын Героя России Михаила Малахова, полярного исследователя, который в 2014 году со своей экспедицией повторил путь отважных первопроходцев и ученых и на самой высокой точке обнаружил чудом сохранившийся флаг Российской империи.

Окончил ВГИК по специальности "Кинорежиссура" (мастерская В. Б. Ахадова). Опытный путешественник, побывал на Аляске, Северном полюсе и Дальнем Востоке, в Антарктиде, Африке, Средней Азии и Гималайских горах. Участник 16 экспедиций Русского географического общества по следам географической славы России. Автор двух художественных и восьми документальных фильмов, а также циклов передач для телевидения. Участвовал в съемках фильма режиссера Дениса Силякова "Потерянный остров". Действительный член Русского географического общества.

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