В Роспотребнадзоре оценили объемы производства вакцины от коронавируса

Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника перед вакцинацией медработников от COVID-19 в городской клинической поликлинике №2 в Новосибирске. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вакцины от коронавируса в России производится достаточно, заявил в четверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, выступая на конференции в пресс-центре Россия Сегодня.

"Объемов вакцины хватит, чтобы к осени защитить от инфекции 60% взрослого населения", - сказал он. По его словам, именно столько россиян должно привиться, чтоб у них сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу.

Горелов подчеркнул, что сегодня противостоять любым инфекционным заболеваниям можно только с помощью вакцинации, альтернативы нет. Он напомнил, что у нашей страны длинная вакцинальная история, много достижений в науке вакцинологии, к тому же - на протяжение всего времени российские вакцины неоднократно доказывали свою эффективность и безопасность.

"Мы победили оспу, корь, и у нас есть все шансы с помощью вакцинации победить коронавирус", - подытожил эксперт.