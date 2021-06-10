В России обновят правила обслуживания инвалидов на вокзалах

Обновление правил происходит в связи с общей актуализацией законодательства, указывают в минтрансе. В частности, правила предлагается дополнить требованием об информировании инвалидов о расположении на территории вокзалов кнопки вызова персонала, специально оборудованных санитарно-бытовых помещений, номерах телефонов, по которым можно узнать о правилах обслуживания инвалидов.
В здании вокзала должна быть расположена справочная служба для инвалидов или информационная тактильно-звуковая мнемосхема помещений. Работники, общающиеся с инвалидами, должны проходить инструктажи.
В России тратятся миллиарды рублей на обеспечение объектов транспорта специальными средствами для людей с ограниченными возможностями, но часто крупные объекты принимаются без участия представителей организаций, защищающих права инвалидов, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
"Мы будем обращаться в правительство с предложением согласовывать программы развития транспортной инфраструктуры с профильным сообществом", - говорит он.