Вакцинированные туристы смогут въехать в Киргизию без ПЦР-теста

Туристы, вакцинированные от коронавируса, смогут въезжать в Киргизию без сдачи ПЦР-теста, предъявив сертификат о прививке в цифровом или бумажном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент туризма при министерстве экономики и финансов Киргизии.

Отмечается, что это прописано в разработанной ведомствами страны методике по недопущению распространения коронавируса.

Планируется, что свободный въезд вакцинированных будет разрешен с 11 июня наземным транспортом и с 19 июня - воздушным.