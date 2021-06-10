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10.06.2021 11:28
Рубрика: Власть

Соцсети смогут использоваться в досудебном урегулировании спора

Текст: Владислав Куликов
Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления о правилах досудебного урегулирования споров. В частности, документ разъясняет, что сообщения в мессенджере, социальных сетях или в электронной почте может оказаться достаточно для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. Суды примут электронную переписку в качестве доказательства соблюдения процедуры, если такой способ общения является обычной деловой практикой для оппонентов.
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

Как отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в некоторых случаях досудебная процедура является обязательной, то есть стороны в любом случае должны попытаться урегулировать вопрос миром. "Например, в спорах с финансовыми организациями потребитель должен сначала обратиться в службу финансового уполномоченного", - пояснил он.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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При этом досудебные процедуры применяются и в массе других споров. "Разъяснения Верховного суда позволят усовершенствовать практику бесконфликтного урегулирования споров. В некоторых случаях закон не обязывает, но побуждает граждан в первую очередь обращаться с досудебными претензиями", - рассказал Груздев.

Например, по спорам об устранении недостатков товара или замене товара ненадлежащего качества человек вправе сразу идти в суд. Тем не менее есть финансовые стимулы попытаться урегулировать проблему с продавцом, а продавцу есть смысл удовлетворить законные требования.

"В том случае, если продавец без оснований отклонит справедливые претензии клиента, то суд, помимо прочего, назначит ему штраф в размере половины от взысканной суммы. Причем данный штраф будет выплачиваться покупателю вместе с другими компенсациями. Если же потребитель проигнорирует досудебный порядок, то потеряет право претендовать на данный штраф", - резюмировал Груздев.

"Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом", - говорится в проекте.

Как добавляет Интерфакс, доказательствами направления обращения через интернет будут считаться в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в такой сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения.

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