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10.06.2021,  
10:27
Текст:  Алексей Иванов

Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения был представлен заместителю министра обороны России Алексею Криворучко на полигоне Смолино в Нижегородской области.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
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Поездка состоялась в рамках проверки выполнения государственного оборонного заказа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. По словам Криворучко, новую технику "ждут в войсках в ближайшей перспективе", она превосходит существующие образцы по ряду основных тактико-технических характеристик. Подробностей о новом комплексе вооружения в оборонном ведомстве не раскрыли.

Первый полет модернизированного вертолета Ка-52М состоялся в августе 2020 года. По сравнению с предшественником боевая машина получила улучшенную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый радиолокационный комплекс с АФАР, цифровой привод, повысивший точность стрельбы из пушки и т.д. Помимо этого планируется, что вертолет сможет в автоматизированном режиме обмениваться данными с поля боя с войсками на земле.

Как уже писала "РГ", Россия планирует в том числе поставлять Ка-52М на экспорт.

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Фото: Государственный военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by
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