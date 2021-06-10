Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия

Ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения был представлен заместителю министра обороны России Алексею Криворучко на полигоне Смолино в Нижегородской области.

Поездка состоялась в рамках проверки выполнения государственного оборонного заказа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. По словам Криворучко, новую технику "ждут в войсках в ближайшей перспективе", она превосходит существующие образцы по ряду основных тактико-технических характеристик. Подробностей о новом комплексе вооружения в оборонном ведомстве не раскрыли.

Первый полет модернизированного вертолета Ка-52М состоялся в августе 2020 года. По сравнению с предшественником боевая машина получила улучшенную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый радиолокационный комплекс с АФАР, цифровой привод, повысивший точность стрельбы из пушки и т.д. Помимо этого планируется, что вертолет сможет в автоматизированном режиме обмениваться данными с поля боя с войсками на земле.

Как уже писала "РГ", Россия планирует в том числе поставлять Ка-52М на экспорт.