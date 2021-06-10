Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого вооружения

На полигоне Смолино в Нижегородской области заместителю министра обороны Алексею Криворучко показали, как действует на поле боя новый комплекс управляемого вооружения модернизированного разведывательно-ударного вертолета Ка-52М.

Из открытых источников известно, что он получил более мощную по сравнению с базовой версией "Аллигатора" оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей. Она позволяет летчикам применять управляемые ракеты повышенной дальности. Кроме того, на этот вертолет поставили новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной-решеткой. Опытную машину также снабдили цифровым приводом, который повысил точность стрельбы из встроенной пушки.

Планируется, что экипаж серийного Ка-52М сможет в автоматизированном режиме обмениваться данными о поле боя с войсками на земле. А еще за счет мощной системы обогрева лопастей несущих винтов летать даже в Арктике. Оптика вертолета стала светодиодной. Улучшилась эргономика кабины.

Ранее сообщалось, что для модернизированной версии "Аллигатора" разрабатывают аппаратуру прямой связи с беспилотниками. Она дает возможность экипажу вертолета в режиме реального времени видеть передаваемое дронами изображение, а в дальнейшем - и управлять полетом беспилотников. Как утверждают эксперты, такая новация позволит вертолетчикам находить цели в тылу противника и наносить по ним внезапные удары.

Алексей Криворучко также стал свидетелем того, как одинаково точно с различных дистанций ведут стрельбу по неподвижным и движущимся целям самоходные орудия "Магнолия", "Мальва", "Флокс" и "Лотос". Как эффективны на поле боя самоходная противотанковая пушка "Спрут" и новый самоходный миномет "Дрок".

Ка-52 модернизировали, учитывая опыт боевого применения базовой версии этого вертолета в Сирии

"Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", - признал замминистра по итогам демонстрационного показа.