Виктор Чернов: Мы оперативно реагируем на любые чрезвычайные ситуации на море

Для Морской спасательной службы 2021 год - юбилейный. 65 лет назад решением Совета Министров СССР выполнение судоподъемных и подводно-технических работ для всех гражданских ведомств было передано новой службе, созданной под эгидой Министерства морского флота СССР. За прошедшие годы Морспасслужба сохранила и приумножила статус высокопрофессиональной спасательной организации. Сегодня в ее составе трудится более трех тысяч человек, находится специализированный флот из 293 судов различного назначения, а также отлично подготовленные и экипированные спасательные подразделения по всей стране. О работе и специфике поисково-спасательной деятельности редакция поговорила с и.о. руководителя Морспасслужбы Виктором Черновым.

Виктор Иванович, понятно, что большинство наших граждан не сталкивается с морской поисково-спасательной деятельностью, поэтому надо немного рассказать о самой службе…

Виктор Чернов: Само название нашей организации говорит о том, что наши специалисты призваны выполнять аварийно-спасательные функции на море. Морская спасательная служба - это профессиональная организация, аттестованная на проведение поисково-спасательных работ и работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации. Российская морская спасательная служба сегодня - это одна из самых крупных профессиональных аварийно-спасательных служб мира, которая входит в Международный союз спасателей (ISU), объединяющий 58 компаний морских спасателей со всего мира.

Как строится деятельность службы? Понятно, что очень оперативный механизм.

Виктор Чернов: На всех морских бассейнах Российской Федерации расположены 9 филиалов нашей Службы. Ежедневно на аварийно-спасательное дежурство заступают более сорока судов и свыше шестисот спасателей-профессионалов. Они способны оказать помощь терпящим бедствие судам, нефтяным платформам, организовать и провести поиск и спасение людей на воде, предотвратить экологическую катастрофу, связанную с разливом нефтепродуктов. Особую роль у нас играет Главный морской спасательно-координационный центр. Это круглосуточно функционирующий ситуационный центр, который организовывает и координирует работу всех ведомств - российских и иностранных - при поиске, спасении людей и судов, терпящих бедствие в поисково-спасательных районах Российской Федерации.

ГМСКЦ также отвечает за взаимодействие со спасательно-координационными центрами сопредельных государств. Для обеспечения незамедлительного реагирования на любую аварийную ситуацию во всех морских бассейнах Российской Федерации функционируют Морские спасательно-координационные центры и Морские спасательные подцентры.

Насколько работа службы актуальна?

Виктор Чернов: ФГБУ "Морспасслужба" с филиалами на всех морских бассейнах России составляют основу сил и средств при поиске и спасании людей и судов, терпящих бедствие на море в поисково-спасательных районах Российской Федерации. Только за последние годы мы провели десятки уникальных аварийно-спасательных операций. Наши научные специалисты и инженеры внедрили новейшие технологии, оборудование. На вооружение организации приняты новые современные суда, позволяющие решать задачи любой сложности. Лицензии и сертификаты соответствия позволяют Морской спасательной службе выполнять весь спектр задач на воде и под водой, а также обеспечивать работы на континентальном шельфе.

На сегодняшний день Морспасслужба обладает самым большим в России парком телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов с возможностью выполнения операций на глубинах до 3000 метров. Сегодня в штате Морспасслужбы более 100 высококлассных водолазов.

Большинство из них имеет сертификаты специализированной Международной морской ассоциации морских подрядчиков. Водолазная служба оснащена современными водолазными судами, специализированной техникой, водолазными комплексами и снаряжением, включая глубоководное.

В нише буксировок, по оценке мирового профессионального сообщества, Морспасслужба занимает лидирующее место. Многолетний опыт, уникальные наработанные методики и специалисты мирового уровня - именно это позволяет успешно проводить морские буксировки любой сложности, включая плавучие доки и буровые установки. Широкую известность во всем мире приобрела операция по буксировке плавучего атомного энергетического блока "Академик Ломоносов".

Уникальное сооружение было отбуксировано от причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге сначала в Мурманск, а затем к месту постоянного базирования в морском порту Певек, расположенном на берегу Восточно-Сибирского моря. Операция была полностью разработана и выполнена специалистами Морспасслужбы.

Как проводится обучение специалистов? Уникальные навыки надо постоянно совершенствовать?

Виктор Чернов: У нас функционирует собственный учебно-тренировочный центр. Только в 2020 году здесь прошли обучение по различным специальностям более 4,5 тысяч человек. В нашем УТЦ есть все условия для организации полноценного процесса обучения по самым разнообразным специальностям. Каждый класс специализирован под конкретные занятия с использованием современного наглядного пособия, а также мультимедийного оборудования. Морспасслужба ввела в эксплуатацию и аттестовала несколько действительно уникальных тренажеров международного уровня обучающим практическим навыкам выживания в море, в том числе покидание под водой борта тонущего вертолета.

Как бы хорошо ни работала спасательная служба, ЧП и аварии случаются везде и у всех…

Виктор Чернов: Да, ежегодно в мире десятки судов терпят бедствия, к сожалению, привычными стали и новостные сообщения об экологических катастрофах. Специалисты Морской спасательной службы России всегда оперативно и эффективно реагируют на любые чрезвычайные ситуации на море. По данным Главного морского спасательно-координационного центра, в 2020 году проведено 67 поисково-спасательных операций, 154 медицинских эвакуаций с борта судов в море, 106 аварийно-спасательных работ, спасено в море 166 человек.

Свой профессионализм Морспасслужба оттачивает и подтверждает на десятках ежегодных учений по спасению на море, в том числе, с зарубежными партнерами из Норвегии, Финляндии, США, стран АТР и других морских бассейнов. Одно из самых убедительных доказательств профессионализма наших специалистов - быстрые слаженные действия спасателей при ликвидации крупнейшей аварии в Заполярье, произошедшей в мае 2020 года. Отряд морских спасателей Северного и Балтийского филиалов Морспасслужбы с необходимым оборудованием первыми прибыл на место аварии на ТЭЦ-3 под Норильском. Своевременное прибытие и профессиональные действия спасателей позволили избежать гораздо более тяжелых последствий для хрупкой экосистемы полярного региона.

Можно привести пример каких-то конкретных спасательных операций?

Виктор Чернов: Конечно. За последние несколько лет морские спасатели вписали в историю Морспасслужбы сложнейшие операции по спасению судов различных классов и размеров. Одной из самых сложных и опасных стала аварийно-спасательная операция в Черном море в 2019 году, которая длилась полтора месяца, с 21 января по 3 марта.

Наши спасательные подразделения потушили пожар на танкерах-газовозах "MAESTRO" и "CANDY" (флаг - Танзания). В результате были предотвращены взрыв и затопление судов в районе активного судоходства.

Спасательные операции всегда со счастливым концом?

Виктор Чернов: К сожалению, нет. Предновогодние дни минувшего года были омрачены страшной трагедией, произошедшей в Баренцевом море. 28 декабря 2020 года, находившееся на промысле в районе острова Новая Земля в тяжелых погодных условиях стремительно затонуло рыболовное судно "Онега". Катастрофа произошла из-за обледенения судна в штормовых условиях, которые привели к его опрокидыванию.

На борту находилось 19 членов экипажа. Спасательно-координационный центр в Мурманске через спутниковую систему КОСПАС/САРСАТ принял сигнал бедствия с тонущего судна. Поисково-спасательная операция была оперативно начата, к ней были привлечены находящиеся поблизости суда. В течение 30 минут с момента крушения из воды были подняты 2 выживших члена экипажа "Онеги".

К сожалению, поиск остальных членов экипажа результатов не принес. Он продолжался несколько суток с привлечением сил и средств Росрыболовства и Северного флота. 17 человек не найдены и до сих пор числятся пропавшими без вести. Стремительное затопление судна и сложные погодные условия не дали шансов на спасение остальным членам экипажа. Трагедия произошла в зимнее время в условиях штормового моря, на значительной удаленности от судоходных маршрутов и на расстоянии порядка 450-500 морских миль от ближайших портов.

Сегодня регулярно поднимается вопрос о возможном подъеме затонувшего судна. Это технически возможно?

Виктор Чернов: В ходе расследования аварии было установлено, что сработавший аварийный радиобуй спутниковой системы КОСПАС/САРСАТ не был активирован экипажем, а отсоединился под водой от тонущего судна и активировался в автоматическом режиме. Точность определения места гибели судна при таком способе срабатывания буя может составлять до 5 км… Сам буй так и не был обнаружен, а с учетом всех факторов можно с уверенностью говорить о том, что зафиксированные координаты не являются точными координатами места гибели судна "Онега", речь может идти лишь о районе Баренцева моря с глубинами порядка 130 метров.

Рыболовецкие суда в районе гибели судна, оперативно направленные в район аварии и спасшие двух членов экипажа, в течение нескольких дней после завершения операции буквально "протралили" вдоль и поперек район гибели судна, но так и не смогли идентифицировать на дне затонувшее судно с помощью своих промысловых эхолотов.

Теоретически район гибели рыболовного судна "Онега" может быть обследован с помощью телевизионного необитаемого подводного аппарата с борта специализированного судна для определения точного местоположения затонувшего объекта. Однако с учетом площади района предположительного затопления судна эта работа имеет крайне низкие шансы на успех. С учетом удаленности района поиска операция может занять длительное время с минимальными шансами на успех...

А если все же найдете?

Виктор Чернов: Даже после обнаружения "Онега" на грунте нет никакой гарантии, что судно лежит так, что будет возможно с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата провести полноценный внешний осмотр. Например, оно может лежать вверх килем. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность нахождения судна в сложном рельефе дна - складках и расщелинах. Весьма вероятно заиливание затонувшего судна илом и грунтом, что также сделает невозможным полноценное визуальное обследование. Обследование внутренних помещений затонувшего судна с помощью глубоководного аппарата невозможно.

Что касается вопроса поднятия тел погибших с борта "Онеги" на поверхность, то, как полагают компетентные эксперты, по прошествии времени с момента гибели судна, а также принимая во внимание глубину затопления в 130 метров, извлечение и подъем тел погибших технически крайне затруднен и связан с неоправданно высоким риском для жизни спасателей.

Неужели чтобы поднять погибший экипаж можно действовать только с риском для жизни спасателей?

Виктор Чернов: Осмотр затонувшего судна с помощью водолазов на глубинах порядка 130 метров теоретически возможен, но потребует колоссальных человеческих и технических ресурсов, поскольку на глубинах более 60 метров водолазы работают на кислородно-азотно-гелиевых смесях с длительными режимами декомпрессии.

Обследование водолазами внутренних помещений затонувшего судна на таких глубинах исключено в принципе ввиду неоправданного риска для жизни самих водолазов.

Непредсказуемость результата поиска, неопределенность позиции судна, большая глубина затопления ставит под сомнение благоприятный результат поисковой операции. При этом невозможность обследования внутренних помещений с помощью глубоководных аппаратов и чрезвычайно высокий риск для жизни водолазов накладывает дополнительные ограничения на проведение мероприятия. Теоретически существует техническая возможность подъема самого затонувшего судна "Онега" с глубины 130 метров, но эта операция по своей сложности, продолжительности и стоимости пока не имеет прецедентов в отечественной истории гражданского судоподъема.

Спасатели, как и все морское сообщество, понимают и искренне разделяют горе родных погибших членов экипажа судна "Онега". Хочу подчеркнуть, что компетентные органы провели расследование происшествия. Причины трагедии установлены, необходимые выводы сделаны. Государство максимально возможно постаралось компенсировать потерю кормильцев. Были произведены значительные выплаты из бюджетов всех уровней и корпоративных источников членам семей погибших рыбаков.

Но ведь можно говорить и о том, что сложные операции все же выполнимы?

Виктор Чернов: Каждая спасательная операция индивидуальна, и мы стараемся сделать все от нас зависящее. Очень сложной была аварийно-спасательная операция в Керченском проливе, начавшаяся 19 февраля 2021 года. Грузовое судно "April" с грузом ферросилиция на борту и 8 членами экипажа подал сигнал бедствия с сообщением о том, что требуется медицинская помощь шести членам команды. Благодаря героизму и профессиональным действиям спасателям Морспасслужбы удалось избежать крупной экологической катастрофы у российских берегов из-за угрозы затопления аварийного судна и попадания высокотоксичных веществ в акваторию.

21 век - это эпоха развития технологий. Они помогут спасению и поиску?

Виктор Чернов: Несомненно. Сегодня Морская спасательная служба - одна из самых динамично развивающихся организаций отрасли. Все проекты и нововведения Морспасслужбы направлены на самое главное - спасение человеческой жизни и сохранения хрупкой экологии морских просторов Российской Федерации. В ближайшее время в эксплуатацию будет введен Береговой операционный центр, предназначенный для круглосуточного мониторинга ледовой и гидрометеорологической обстановки в районах северных морей Российской Федерации. Он призван стать главным центром интеграции, анализа и распространения всей необходимой информации для обеспечения работы системы управления ледовой обстановкой на основе обработки спутниковых данных, данных авиационной ледовой разведки и метеоданных.

Морспасслужба активно развивает в своей деятельности использование беспилотных летающих аппаратов для оперативного осмотра больших морских акваторий для поиска терпящих бедствие судов и людей, в том числе с использованием приборов ночного видения и тепловизоров, а также для мониторинга загрязнений моря нефтепродуктами.

Завершая интервью, как вы сами видите свою работу?

Виктор Чернов: Современная Морская спасательная служба - это экипаж единомышленников, девять филиалов по всей стране, высококлассные специалисты, работающие на объектах и водных проектах от Калининграда до Сахалина, от Мурманска до Астрахани. В организации объединились люди самых разных специальностей, для которых водная стихия, подводные глубины давно стали платформой постоянного развития. Сфера деятельности службы сегодня гораздо более разнообразна, чем даже несколько лет назад.

Сравнительно новым направлением деятельности стало гидротехническое строительство. Наши специалисты-гидротехники принимают участие в важнейших для страны строительных проектах: строительстве паромной переправы в Анадыре, паромной переправы Ванино-Холмск и др. В 2020 году было завершено строительство сложного гидротехнического объекта - гидроузел Белоомут.

Масштабная реконструкция гидроузла, расположенного на реке Оке в Луховицком районе Подмосковья, осуществлялась в рамках федерального проекта "Внутренние водные пути" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В 2020 году Морспасслужба получила Лицензию на медицинскую деятельность. Теперь медицинские работники учреждения смогут оказывать лицензированные услуги по определенным видам медицинской деятельности.

Морспасслужба - крупнейший судовладелец России, обладающий специализированным флотом. Многофункциональные аварийно-спасательные суда, водолазные суда, противопожарные буксиры, исследовательские суда и суда специального назначения. Их укомплектованность полностью соответствует задачам, которые стоят перед нами. Суда снабжены новыми навигационными системами и техническим оборудованием, отвечающим современным требованиям.

Служба активно продолжает обновление своего флота. Сегодня строятся десятки судов различных модификаций. Часть этих судов служба приобретает за счет собственных средств.

Безопасность российских моряков в надежных руках?

Виктор Чернов: Для описания только крупных спасательных операций, которые провели специалисты Морспасслужбы в последние несколько лет, нужна отдельная книга. И за каждой операцией стоят спасенные человеческие жизни, техника и сложнейшая работа экипажей судов, спасателей. Специалистов службы, подразделения которой несут аварийно-спасательную готовность круглосуточно, 365 дней в году, отличает высокая дисциплина, профессионализм и ответственное отношение к своей миссии.

Страна может быть уверена - ее морские спасатели, для которых сложность задачи не имеет значения, неизменно готовы выполнить свой долг на высшем профессиональном уровне.