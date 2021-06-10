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Рубрика: Общество

Вирус COVID-19 может вызывать диабет

Текст: Максим Макарычев
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images

Новые исследования показали, что вирус COVID-19 может вызывать диабет. "Вирус фактически разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин", - отметили эксперты Медицинской школы Стэнфордского университета и центра Weill Cornell Medicine. Специалисты пояснили, что вирус может инфицировать и разрушать определенные клетки, которые имеют решающее значение для сдерживания диабета.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Анализируя образцы аутопсии людей, умерших от COVID-19, исследователи выяснили способность вируса инфицировать бета-клетки поджелудочной железы, снижать секрецию инсулина и эффективно вызывать диабет 1 типа. Вооруженные этими новыми знаниями, ученые стремятся понять, как лучше всего предотвратить это у пациентов с COVID-19. "Более ранние лабораторные исследования показали, что COVID-19 может инфицировать человеческие бета-клетки, - сказал доктор Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здоровья. - Они также показали, что опасный вирус может реплицироваться в этих бета-клетках, продуцирующих инсулин, чтобы делать больше копий самого себя и распространяться на другие клетки".

После заражения, отметили специалисты, эти клетки трансформировались в разные типы клеток с более низкой экспрессией инсулина. По мнению экспертов, это показывает, что SARS-CoV-2 может изменить судьбу бета-клетки, и, как следствие, повредить поджелудочную железу и вызвать диабет способами, которые не так легко исправить с помощью лекарств. Из-за разрушения клеток поджелудочной железы пациенты потенциально могут стать зависимыми от лекарств от диабета, таких как инсулин, спустя много времени после того, как они закончат борьбу с COVID-19. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, как SARS-CoV-2 достигает поджелудочной железы и какую роль иммунная система может играть в результирующем повреждении", - добавил Коллинз. Ученые посоветовали тем лицам, у которых диагностирован COVID-19 и есть какие-либо классические признаки или симптомы диабета 1 типа, пройти тестирование на диабет, отмечает ABC News.

Диабет является причиной до 15 процентов летальных исходов в Соединенных Штатах. В 2017 году диабетом болели почти 34,2 миллиона человек, или 10,5 процента населения США. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), примерно у 1,5 миллиона американцев ежегодно диагностируется диабет. Из тех, кто страдает диабетом, почти 1,6 миллиона американцев имеют диабет 1 типа, аутоиммунное заболевание, которое атакует бета-клетки поджелудочной железы, чтобы снизить выработку инсулина. Поскольку инсулин заставляет клетки поглощать сахар в крови, снижение выработки инсулина или резистентность к инсулину вызывает высокий уровень сахара или глюкозы в крови. Этот высокий уровень глюкозы, называемый гипергликемией, является главным признаком диабета.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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