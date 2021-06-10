В России возобновился рост по многим отраслям промышленности. В условиях пандемийной реальности в чемпионы вышли медицина и фармацевтика. Но и химический комплекс, текстильная промышленность, автопром также показывают рост. Об этих тенденциях в экономике вчера шла речь во время рабочей встречи президента Владимира Путина с главой минпромторга Денисом Мантуровым.

"К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены и борьба с этой болезнью еще продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается", - отметил Владимир Путин в начале встречи. Благодаря принятым в прошлом году адресным антикризисным мерам отрасли промышленности начали быстро восстанавливаться еще с лета прошлого года, рассказал в свою очередь министр. "И по результатам прошлого года мы пришли по обработке (обрабатывающей промышленности. - Прим. "РГ") с результатом, хоть и небольшим, но 0,6 процента (роста. - Прим. "РГ")", - сказал Мантуров.

Мантуров отметил, что "по понятным причинам чемпионами роста оказались фармацевтика и медицинская техника - 23 процента. "Но и другие отрасли, такие как химический комплекс, текстильная промышленность, даже производство мебели, показали уровень около пяти процентов. Да, конечно, не по всем отраслям мы вышли в плюс, но в целом 0,6 процента рост", - рассказал министр. По его признанию, за автопром "переживали больше всего", ведь за время пандемии уровень производства снизился на 17 процентов. Хотя в других странах падение выпуска автомобилей в 2020 году достигало 50 процентов. Сейчас быстро происходит восстановление и российского автопрома. "За первые четыре месяца только по автопрому - плюс 40 процентов, это только легковой автотранспорт. А в целом по обрабатывающей промышленности - 4,5 процента за четыре месяца", - сообщил он. За первую половину года российский автопром должен выйти на показатели в четыре процента. "Рассчитываем также сохранить заложенный темп до конца текущего года", - заметил Мантуров.

По понятным причинам чемпионами роста оказались фармацевтика и медицинская техника - 23 процента. Но и другие отрасли, такие как химический комплекс, текстильная промышленность, даже производство мебели, показали уровень около пяти процентов

Программа импортозамещения будет перезапущена с учетом COVID и роста геополитического давления. "Хотим перейти на новый формат. До этого мы основной акцент ставили на производстве и импортозамещении конечной продукции. Сейчас будем делать акцент с учетом того, что мы получили по пандемии и нарастающего геополитического давления на нас. Мы будем акцент ставить на разработку собственного сырья, материалов и комплектующих", - заявил Денис Мантуров. По его словам, ключевым механизмом поддержки импортозамещения и других проектов стал Фонд развития промышленности. "Он эффективно работает", - оценил Путин. Фонд уже в 2023 году окупит вложенные в него 145 млрд рублей. "По нашим расчетам, в 2023 году мы за счет проектов резидентов, за счет налогов, должны вернуть 145 миллиардов рублей - это ровно те деньги, которые мы получили в капитал фонда", - рассказал Мантуров. Грантовая поддержка через Фонд промышленности станет одним из инструментов реализации нового формата импортозамещения. "Этот инструмент вообще разрабатывали под комплектующие от автопрома. Этот механизм работает таким образом, что заемщик получает льготный заем и по достижении целевых показателей частично мы будем списывать этот заем", - пояснил Мантуров. По мнению министра, это позволит России достичь технологической независимости.

Тем временем

Президент России Владимир Путин прибудет на саммит в Женеву непосредственно в день переговоров с президентом США Джо Байденом, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В день переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос о дате прилета президента РФ в Швейцарию. Песков также подтвердил РИА Новости, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня пройдут на женевской вилле Ла Гранж.