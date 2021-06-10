Володин сообщил о сэкономленных депутатами средствах за пять лет

Госдума за время работы седьмого созыва - то есть за пять лет - сэкономила почти 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это произошло за счет сокращения расходов - в том числе путем отказа от так называемого "парламентского туризма". Теперь решения о целесообразности командировок того или иного депутата принимает Совет Госдумы, причем народный избранник должен аргументировать необходимость каждой поездки. О ее итогах парламентарии должны отчитываться.

Кроме того, Госдума усовершенствовала систему закупки авиабилетов. Помимо этого, решено было понизить класс гостиниц, в которых останавливаются депутаты сразу после избрания до получения ими служебного жилья. Также были введены лимиты расходов на транспортные услуги в ходе поездок в регионы.