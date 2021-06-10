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10.06.2021 06:17
Рубрика: Общество

Врач назвала группу крови с самым низким риском инфаркта

Текст: Тимур Алимов

Группа крови влияет на склонность человека к сердечно-сосудистым заболеваниям, рассказала гематолог Юлия Ненашева. По ее словам, к тромбозам и болезням сердца меньше остальных предрасположены люди с первой группой крови.

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- У таких пациентов генетически заложено меньшее содержание протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда. То есть при воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта, - приводит слова врача "Пятый канал".

Ненашева добавила, что группа крови оказывает влияние и на особенности репродуктивной системы человека. Так, результаты исследования показали, что женщины с третьей группой реже других испытывают сложности с зачатием из-за положительного протромботического потенциала.

Ранее невролог Александр Евдокимов рассказал, что часто зевающим людям необходимо проверить состояние сердечно-сосудистой системы. Зевание может возникать у людей после перенесенных инсультов или предшествовать инфарктам. Частая зевота нередко сопутствует хроническому стрессу, переутомлению, недосыпу и свидетельствует о переутомлении нервной системы.

Общество Здоровье

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