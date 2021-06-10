Врач рассказала, какой набор веса допустим во время беременности

Полная фигура и лишние килограммы не только влияют на самооценку женщины, но и могут создать проблемы со здоровьем.

"Принято считать, что угрозы начинаются, когда индекс массы тела (ИМТ - вес в кг / рост см) выше 25. Однако наблюдения показывают, что уже при пограничном весе риск бесплодия увеличивается в два раза", - сообщила aif.ru директор Института репродуктивной медицины НМИЦ эндокринологии, доктор медицинских наук, профессор Елена Андреева.

Снижение же веса на три-пять процентов до наступления беременности повышает шансы на зачатие и вынашивание ребенка. Однако женщина в интересном положении ведет не такой активный образ жизни, больше отдыхает, и врачи допускают набор веса от 11,5 до 16 килограммов. 18 килограммов - это максимальная прибавка в весе, допустимая во время беременности.