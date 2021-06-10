Врач рассказала, кому не стоит есть абрикосы

Сколько абрикосов можно съесть в день без вреда для здоровья и кому стоит их исключить из своего летнего рациона? Свои советы дала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

"Чтобы не вызвать проблемы с пищеварением, не стоит есть абрикосы на голодный желудок, - цитирует врача РИА Новости. - Лимонные и яблочные кислоты, которые содержатся в плодах, могут провоцировать изжогу. При наличии проблем с желудочно-кишечным трактом стоит отказаться и от кураги. Избыток в ней сахара в сочетании с пищевыми волокнами часто вызывает брожение в кишечнике".

Максимум, который организм переработает без вреда для здоровья - до 200-300 граммов в день. При этом нужно учитывать, что, употребляя абрикосы в таком количестве, не нужно их есть вместе с другими ягодами или фруктами, советует диетолог.