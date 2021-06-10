Всероссийский выпускной объединит более 700 университетов

Министр науки и высшего образования объявил дату Всероссийского студенческого выпускного: праздничный онлайн-марафон состоится 10 июля. В нем примут участие выпускники более 700 российских вузов. В этот раз праздник будет посвящен Году науки и технологий. Организаторы - минобрнауки и АНО "Россия - страна возможностей".

Напомним, впервые масштабный общероссийский выпускной прошел в прошлом году - из-за пандемии в большинстве регионов были отменены очные праздники, и торжества перенесли в онлайн.

"Мы не только свидетели, но и авторы зарождения новой традиции, - отметил Валерий Фальков. - В прошлом году мы провели первый общероссийский выпускной для студентов в прямом эфире по телевидению. В этом году праздник будет еще ярче и масштабнее".

Министр подчеркнул: всероссийский студенческий выпускной не подменяет собой вузовских мероприятий и не ограничивает университеты. Каждый вуз сам определит формат своего локального выпускного.

Что будет? Планируется проведение серии паблик-токов с лидерами бизнеса, известными учеными, членами оргкомитета Года науки и технологий. Лучшие студенты-выпускники получат уникальную возможность задать вопросы и услышать советы о том, как строить свой профессиональный путь.

Кстати, подготовка к выпускному уже началась: в интернете стартовала акция #СНаукойВСердце. В течение месяца студенты будут делиться в своих соцсетях научными и другими достижениями. Лучшие публикации покажут на онлайн-марафоне.

Что еще? Сегодня, 10 июня, начнется прием заявок на конкурс академических групп выпускников. Самая дружная группа сможет выиграть путешествие по городам России, стажировки в топовых компаниях и другие призы. 28 июня откроется регистрация на онлайн-игру "Зачет". Сама интеллектуальная битва состоится 9 июля и определит самую эрудированную команду выпускников. Будут вопросы не только по учебной программе, но и о ярких событиях студенческой жизни.

10 июля - главное событие лета: выпускной онлайн-марафон. Весь день популярные среди молодежи артисты и блогеры будут смотреть и комментировать лучшие студенческие выступления и общаться с выпускниками 2021 года. Стать участником онлайн-марафона сможет каждый выпускник. Нужно лишь подать заявку от вуза или разместить запись концертного номера в социальных сетях с хештегами #Студвыпускной2021 #МинобрнаукиРоссии #РоссияСтранаВозможностей #ГодНауки #СНаукойвсердце и отметить аккаунты: vk.com/rsvru, vk.com/minobrnauki - для ВКонтакте или @rsv.ru, @minobrnauki_russia - для Instagram.