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10.06.2021 13:50
Рубрика: Культура

Выпускники ГИТИСа показали две премьеры в Казахстане

Текст: Наталья Лебедева
Команды выпускников ГИТИСа представили две премьеры в Казахстане - "Кина IV" по пьесе Горина в Театре драмы имени Горького в Нурсултане и "Шутников" Островского в Жамбылском областном русском драматическом театре в Таразе. Оба спектакля собрали полные залы и были очень тепло встречены зрителями. Так театр проложил еще один мостик дружбы между Россией и Казахстаном.
Фото: предоставлено пресс-службой ГИТИСа Фото: предоставлено пресс-службой ГИТИСа
Фото: предоставлено пресс-службой ГИТИСа

Идея создания постановок студентами и выпускниками ГИТИСа в русских драматических театрах за рубежом родилась два года назад на первом питчинге театральных проектов в Калининграде. Получив поддержку Минкультуры России и Республики Казахстан, команды ГИТИСа и Русского театра в Нур-Султане, приступили к работе.

Фото: М. Логвинов
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Месяцы подготовки, растянувшейся из-за пандемии, обсуждения и первые репетиции онлайн - и вот наконец в марте творческий десант во главе с выпускниками ГИТИСа Петром Норецом и Иваном Петровым высадился в Казахстане. В течение месяца наши режиссеры-постановщики, сценографы и балетмейстеры работали с казахскими актерами, воплощая задуманное в жизнь. За генеральными репетициями следил уже ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он признался, что не ожидал такого внимания к русской театральной школе. А результатом многочисленных встреч с руководителями художественных вузов Казахстана стал договор о сотрудничестве между ГИТИСом и Казахской национальной консерваторией имени Курмангазы, который поддержала министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова.

"Такая форма творческого сотрудничества дала небывалый толчок нашей казахской театральной жизни. Не секрет, что в Казахстане профессия театрального актера не считается престижной. Мы все надеемся, что продолжение данного проекта послужит популяризации театрального искусства в республике, а молодые специалисты из ГИТИСа, воспитанные на лучших традициях русской театральной школы, станут примером для наших соотечественников", - отметил директор Театра драмы имени Горького Айболат Жаудыр.

Проект "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом" реализуется при участии Фонда поддержки и развития театрального образования ГИТИС, при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК "Росконцерт". В рамках проекта в 2021 году планируется выпустить спектакли в русских театрах Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Фото: предоставлено пресс-службой ГИТИСа
Прямая речь

Григорий Засталавский, ректор ГИТИСа:

- В разговорах, которые происходили в театрах - и в тех двух, где вышли премьеры наших выпускников, и в других, где успел побывать за время командировки, от зрителей, от актеров, руководителей театра, я слышал слова глубокого уважения к русской театральной школе, радость от утоленного голода по работе с молодыми профессионалами-выпускниками ГИТИСа. Кстати, для ГИТИСа этот проект уникальный не только потому, что наши выпускники ставили свои дипломные спектакли за рубежом, хотя и в русских театрах - в Нур-Султане и в Таразе, но и потому, что благодаря поддержке со стороны театров, нам удалось объединить в работе выпускников режиссерского, балетмейстерского факультетов и факультета сценографии. Оба спектакля - наверное, это важнее всего - смотреть было не стыдно, поскольку в ГИТИСе по-прежнему умеют и выбирать лучших, и учат хорошо. Очень было приятно, что министр культуры Казахстана Актоты Рахматуллаевна Раимкулова нашла время для встречи, более того - собрала в своем кабинете руководителей всех творческих вузов республики. Благодаря этой встрече, надеюсь, открылись новые возможности для совместных образовательных проектов. Вообще, сейчас больше всего хочется, чтобы проект, так счастливо начавшийся в Казахстане, продолжился в следующем году, чтобы в него включились режиссеры-щукинцы, сценографы из Школы-студии МХАТ, а пока у наших выпускников впереди - премьера в Таджикистане.

Культура Театр Драматический театр

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