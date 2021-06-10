Новости

Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн 16:37
Песня In The End группы Linkin Park установила рекорд на Spotify 16:21
Голос рэпера L'One в "Космическом джеме" разозлил пользователей Сети 15:56
Noize МС повторно заболел коронавирусом 15:41
Вышел трейлер триллера с Акиньшиной и Янковским "Контейнер" 15:26

Вышел новый трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" со Стивом Бушеми

Новости
    10.06.2021, 17:10
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Поспел свежий трейлер третьего сезона комедийной антологии TBS "Чудотворцы" (Miracle Worker). Обнародован он на YouTube-аккаунте канала.

Фото: youtube.com
Вышел первый трейлер драмы "Глаза Тэмми Фэй" с Джессикой Честейн

Сезон, напомним, будет решен в формате вестерна и имеет подзаголовок "Орегонская тропа" (Oregon Trail). И давайте обратим дополнительное внимание: ролик стилизован под трейлеры спагетти-вестернов. Милота.

С оказией уточним, что на предприятии смена шоураннеров - теперь вместо создателя "Чудотворцев" Саймона Рича программой рулят Дэн Мирк и Роберт Падник.

Сюжет развернется в 1844-м году: проповедник-идеалист (Рэдклифф) объединяется с бандитом в бегах (Бушеми) и "освобожденной женщиной прерий" (Джеральдин Висванатхан) в опасном и комичном форсировании помянутой Орегонской тропы.

Премьера - 13 июля.

Новости

От коронавируса умер советский актер Рамиз Азизбейли 14:49
Вышел русский трейлер "Главного героя" с Райаном Рейнольдсом 14:39
Умерла актриса из "Трех орешков для Золушки" Либуше Шафранкова 14:26
Вышел трейлер сериала про оккупацию Земли пришельцами "Вторжение" 14:16
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Назван главный злодей сериала "Локи" 09.06.2021
Появился первый кадр со съемок американского ремейка "Иронии судьбы" 09.06.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/SkyNews
Умер Бен Робертс - инспектор Конуэй из "Чисто английского убийства" 10:10
Умерла заразившаяся COVID звезда "мыльных опер" Камила Амаду 08.06.2021
Умер актер, режиссер, создатель "Кафе "Клубничка" Виктор Рябов 08.06.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: twitter.com/joshuahorowitz
Появились первые фото со съемок нового фильма про Индиану Джонса 08.06.2021
Рейтинг сериала о чернокожей Анне Болейн обрушился на IMDb до 1,1 08.06.2021
Умерла актриса из "Розовой пантеры" и "Доктора Кто" Демарис Хейман 05.06.2021