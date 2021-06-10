Вышел новый трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" со Стивом Бушеми

Поспел свежий трейлер третьего сезона комедийной антологии TBS "Чудотворцы" (Miracle Worker). Обнародован он на YouTube-аккаунте канала.

Сезон, напомним, будет решен в формате вестерна и имеет подзаголовок "Орегонская тропа" (Oregon Trail). И давайте обратим дополнительное внимание: ролик стилизован под трейлеры спагетти-вестернов. Милота.

С оказией уточним, что на предприятии смена шоураннеров - теперь вместо создателя "Чудотворцев" Саймона Рича программой рулят Дэн Мирк и Роберт Падник.

Сюжет развернется в 1844-м году: проповедник-идеалист (Рэдклифф) объединяется с бандитом в бегах (Бушеми) и "освобожденной женщиной прерий" (Джеральдин Висванатхан) в опасном и комичном форсировании помянутой Орегонской тропы.

Премьера - 13 июля.