Выставка художников "Пора цветения" откроется в Минске ко Дню России

С современным творчеством художников Союзного государства, в котором удачно сочетается стремление к новым художественным трендам на фоне сохранения классических традиций, познакомит зрителей выставка российских и белорусских художников "Пора цветения".

В рамках празднования предстоящего 12 июня Дня России, информирует БЕЛТА, в минском арт-пространстве Cafe de fleur и состоится презентация проекта, подготовленного ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" при поддержке посольства Российской Федерации в Республике Беларусь.

В выставочном зале будут экспонироваться картины художников из России и Беларуси, которые уже завоевали признание не только у себя на родине, но и у ценителей искусства в странах ЕС и Великобритании. Многие работы, по оценке искусствоведов, выполнены преимущественно в стиле абстрактного экспрессионизма, но при этом "не лишены фигуративности, а потому просты для восприятия и понимания".

На первый взгляд, поясняют организаторы вернисажа, лейтмотив экспозиции достаточно прост: цветочная тематика. Но философия проекта значительно глубже. Подчеркивая духовное единство, общие ценности и многолетнюю дружбу народов Союзного государства, выставка "Пора цветения" отражает расцвет российско-белорусских отношений, благодаря сотрудничеству, взаимной поддержке, стремлению к диалогу и выходу на новые горизонты.

Российско-белорусский арт-проект, полагают его организаторы, - это разрыв шаблона традиционной концепции проведения художественных выставок. Но в тоже время креативный подход к организации экспозиции в арт-пространстве позволит посетителям в легкой и гостеприимной атмосфере эмоционально погрузиться в мир искусства.