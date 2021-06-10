Пандемия коронавируса сократила приток иностранцев в Россию. Их число неуклонно падало с 11,2 млн человек (2019 г.), 7,1 млн (2020 г.) до 5,66 млн в начале 2021 года. Таковы результаты совместного мониторинга, проведеннного экспертами РАНХиГС и Института Гайдара. При этом число мигрантов из стран СНГ сократилось в 2020 году на 39 процентов.

Все меньше едут в Россию из Украины (снижение на 53 процента), Молдавии (на 51 процент), Азербайджана (на 49 процентов). Уменьшилось также число граждан из Киргизии (на 18 процентов), Армении (на 22 процента) и Таджикистана (на 35 процентов). В 2021 году по сравнению с 2020 годом втрое сократилась численность граждан из стран Евросоюза, их в России насчитывается сегодня 226 тыс. человек. Объем миграционного прироста остался практически неизменным (26,8 тыс. человек), но он не способен компенсировать убыль населения, возросшую из-за смертности в 2020 году.

Основная причина миграционного оттока - пандемия, обрушившая рынок дешевой рабочей силы. По данным ФМС, число мигрантов, вставших на учет, сократилось на треть, а количество выданных разрешений уменьшилось почти наполовину. Претерпела заметные изменения и сумма денежных переводов из России в страны СНГ - она сократилась на 35,1 процента.

Менее всего, отмечают авторы мониторинга, изменилась численность трудовых мигрантов из Армении (на 17 процентов) и Киргизии (на 18 процентов). Доля трудовых мигрантов, находящихся в стране легально, в общей численности приехавших на работу, составила 75 процентов. По итогам первого квартала трудовые мигранты перечислили в региональные бюджеты 8,91 млрд руб. на оплату патентов (на 20 процентов меньше, чем в тот же период 2020 года).

Уезжать из России гастарбайтеров заставляет не только сложная экономическая ситуация. К отъезду их толкает и нынешняя процедура трудоустройства, предполагающая приобретение патента, покупку полиса добровольного медицинского страхования, а также сдачу экзамена на знание русского языка и истории России, - все это обходится в 20-30 тысяч рублей. Директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова считает, что для привлечения мигрантов и увеличения их притока на рынок труда следует попытаться оставить в России всех, кто приехал учиться, и облегчить им получение гражданства в условиях глобального соревнования за квалифицированные кадры.

Сокращается и число беженцев, прибывающих в Россию. По данным ФМС, в стране сейчас находится около 2,6 миллиона жителей Украины, из них 2 миллиона в трудоспособном возрасте. Эксперты считают, что этот ресурс Россия пока не сумела использовать.

Пандемия коронавируса значительно сократила приток иностранцев в Россию

Спрос на рабочую силу в России растет и, по прогнозам экспертов, расти будет дальше. Но дефицит молодых кадров компенсировать пока нечем. Новое поколение выйдет на рынок через 15-20 лет, а демографическое дно будет достигнуто раньше 2030 года. И в этих обстоятельствах мигранты - серьезный демографический ресурс. Однако здесь масса предубеждений. Подозрительное отношение к мигрантам культивируется на всех уровнях и внедряется в массовое сознание. Даже некоторые демографы прониклись мигрантофобией.

Разумеется, риски, связанные с наплывом мигрантов, нельзя недооценивать. Это серьезные риски (терроризм, например). Но нелюбовью к мигрантам и запретами на этот вызов не ответишь. Кроме того, при таком подходе не учитываются или недооцениваются позитивные последствия миграции. И одно из них состоит в том, что мигранты дают прирост населения.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает необходимым упростить въезд трудовым мигрантам в Россию. По его мнению, распоряжение правительства от 16 марта 2020 года, временно ограничивающее прибытие иностранцев из-за коронавирусной инфекции, не позволяет удовлетворить текущие потребности российской экономики в специалистах. Глава ТПП предложил определить актом правительства процедуру въезда трудовых мигрантов, а соответствующие полномочия передать в региональные межведомственные комиссии, которые будут исходить из потребности в иностранной рабочей силе. Тестирование, двухнедельную самоизоляцию и оказание медицинской помощи возложить на работодателей.

С аналогичным, еще более радикальным призывом обратилось к правительству Министерство строительства РФ. Оно отмечает острый дефицит рабочей силы на российских стройках. Даже безработица и выросшие у строителей зарплаты (с 50 тыс. руб. до 80-90 тыс.) не могут заставить российских граждан пойти на стройку. Минстрой предлагает решить проблему путем организованного завоза трудовых мигрантов.

Основная причина миграционного оттока - пандемия, обрушившая рынок дешевой рабочей силы

Их размещение и оформление обязана взять на себя приглашающая сторона. Она же должна помочь приезжим в получении справок об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Работодатель также обязуется обеспечить работников постоянным местом проживания, поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Мигрантам же, в свою очередь, надлежит получить патент, дающий право на работу в России. Инициатива минстроя уже согласована с минтрудом, МВД и Роспотребнадзором.

Часто приходится слышать: России нужны высококвалифицированные мигранты. Всем такие мигранты нужны. Потому и "утекают мозги" в Америку, причем даже из Европы. Но массовая миграция никогда не состоит сплошь из квалифицированных людей. Массовая миграция в СССР была миграцией сельского населения. Из кого сегодня состоит население российских больших городов? Из вчерашних или позавчерашних крестьян.