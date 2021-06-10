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Рубрика: Общество

Штрафы на повышение

Facebook и Тelegram оштрафованы на 27 млн рублей
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8479)
Мировой судья судебного участка N422 Таганского района рассмотрел в четверг 4 административных протокола в отношении мессенджера Telegram и еще 4 в отношении Facebook.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, судья признал Telegram виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ - за неудаление запрещенной информации. По двум протоколам назначен штраф по 2 млн рублей и еще по двум - по три миллиона рублей. Таким образом, общая сумма штрафа для мессенджера составила 10 млн рублей.

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Также суд рассмотрел 4 административных протокола в отношении Facebook по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП. Соцсети были назначены два штрафа по 5 миллионов рублей, а также по одному штрафу в 3 и 4 миллиона рублей. Таким образом, сумма штрафа составила 17 миллионов рублей. При этом представители компаний в суд не явились и решение выносилось без них.

В конце мая этот же мировой суд оштрафовал Facebook по восьми протоколам на 26 миллионов рублей. Также в мае пятимиллионный штраф получил и Telegram. А еще многомиллионные штрафы получили TikTok и Twitter. В четверг должны были рассмотреть аналогичные протоколы в отношении Google, но их перенесли на 18 июня.

Во всех случаях речь идет о неудалении противоправной информации, в частности, о призывах к подросткам выйти на протестные акции в конце января в Москве.

Всего на рассмотрении в суде находилось и находится около 40 административных протоколов в отношении соцсетей, которые были составлены в Роскомнадзоре с февраля по март этого года. При этом регулятор предупреждал владельцев соцсетей, СМИ и интернет-платформ о недопущении распространения информации с призывами к участию в несанкционированных акциях. Такие материалы должны были незамедлительно удаляться. Что касается конкретных результатов работы с соцсетями, то, по данным Роскомнадзора, она приносит свои положительные результаты.

Так, например, после принятия 10 марта мер по замедлению на территории России трафика Twitter администрация соцсети удалила или заблокировала 60 процентов материалов с запрещенной информацией - детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook

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