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10.06.2021 20:32
Рубрика: Власть

За сутки 30 военнослужащих вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

За прошедшие сутки от COVID-19 в России вылечили 30 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 33 732 человека.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и второго отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля более 116,3 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19. Об этом в четверг, 10 июня Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства.

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Там сказано, что под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 515 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 314 таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. Пятерых заболевших лечат гражданские медики. Еще 196 человек изолированы на дому.

Сообщается, что у четырех инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 46 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 89 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 902 человека, 259 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более чем 23,4 тысячи пациентов, из которых почти 7,5 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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