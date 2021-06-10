Захарова: МИД занимается ситуацией с арестом гражданина РФ в Швейцарии

Российское внешнеполитическое ведомство на протяжении последних месяцев занимается ситуацией, связанной с арестом в Швейцарии по запросу США гражданина РФ Владислава Клюшина. Об этом рассказала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "посольство РФ активно вовлечено в защиту прав российского гражданина, как, собственно говоря, делают всегда российские загранучреждения и, естественно, центр".

Как сообщила ранее официальный представитель Федерального управления юстиции Швейцарии Ингрид Райзер, Клюшин был арестован в кантоне Вале 21 марта и помещен под "экстрадиционный арест" по запросу Вашингтона, который обвиняет его в незаконной торговле и добивается выдачи.